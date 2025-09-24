Evenepoel heeft nu mentaal voordeel op Pogacar, maar hoe groot is dit ander gevaar? "Een van beste ter wereld"

Sinds de tijdrit heeft Remco Evenepoel het mentale voordeel op Tadej Pogacar. Dan nog garandeert het niets voor de wegrit, waar Evenepoel naast Pogacar met nog een gevaarlijke klant wordt geconfronteerd.

Als we nadenken over renners die ook al op het grootste platform indruk gemaakt hebben en een zwaar parcours gerust aankunnen, komen we terecht bij een Ben Healy. Hij is de kopman in de Ierse ploeg, waar ook Eddie Dunbar deel van uitmaakt. Diezelfde Dunbar heeft bij Cyclingnews vooruitgeblikt op het WK wegwielrennen.

"Ben Healy is een van de beste eendagsrenners ter wereld", looft Dunbar zijn landgenoot. "Hij kan aanvallen van ver, dat heeft hij al meerdere keren bewezen." Dat is inderdaad het handelsmerk van Healy geworden. "Ik heb geen idee wat het plan van Ben is voor het WK, maar ik ben zeker dat hij ernaartoe gaat met het idee om wereldkampioen te worden."



Lees ook... Trainer Remco Evenepoel geeft de verklaring waarom Pogacar perfect revanche zou kunnen nemen in WK-wegrit

Dunbar gelooft in medaille voor Healy

De andere Ieren rijden het WK om Healy te ondersteunen. "Het is heel duidelijk. Een renner zoals Ben Healy maakt een goede kans om een medaille te pakken. Dan ga je daarnaartoe om hem hierbij te helpen. We hebben renners die dat kunnen. Een Archie Ryan vloog in de Vuelta en is goed in eendagskoersen. We hebben een solide selectie. Hopelijk lukt het mij ook om er met goede benen te staan."

Tegelijkertijd weten ze in Ierland natuurlijk ook dat ze de koers niet zullen moeten dragen. Die verantwoordelijkheid leggen ze overigens ook niet bij de Belgen. "Iedereen weet dat het de verantwoordelijkheid is van Slovenië om de koers te controleren. Als Pogacar aanvalt, kun je alleen proberen om aan te klampen. Lukt dat, dan heb je een heel goede dag. Lukt dat niet, dan is het wat het is."

Pogacar of Merckx de beste ooit?

De vrees voor een topdag van Pogacar zit er nog altijd goed in "Hij is de beste renner die we ooit gezien hebben", vergeet Dunbar Eddy Merckx even. "Als je tegen hem op kan boksen, is dat al knap." Het risico bestaat dus dat de rest moet strijden voor een ereplaats.