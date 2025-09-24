Roxanne, de vriendin van Mathieu van der Poel, krijgt veel lof voor ambassadeurschap: "Jullie zijn de beste!"

Mathieu van der Poel zal blij zijn dat hij zijn Roxanne weer thuis bij zich heeft. Als ambassadeur van Biosil heeft ze er net een trip naar New York opzitten.

Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, heeft samen met Tiffany Ling-Vannerus een video op Instagram geplaatste van hun bezoekje aan de Amerikaanse grootstad. Zij waren allebei in de Verenigde Staten als ambassadeur voor Biosil, het supplement dat van binnenuit werkt aan de heropbouw van collageen, keratine en elastine.

Roxanne en Tiffany zijn overigens goede vriendinnen. Mogelijk heeft u de naam van Tiffany ook al wel eens horen vernoemen in een tv-programma: zij is immers de vrouw van Louis Talpe. "Vervoeg ons op onze trip naar Biosil Belgium naar New York", schrijft Roxanne erbij. "We vinden het heel boeiend om een innovatief merk als Biosil, met meer dan 30 jaar expertise in schoonheid en wellness, te vertegenwoordigen!"



Roxanne en vriendin Tiffany hadden geweldige trip

Het ziet er in elk geval naar uit dat Roxanne en Tiffany in Amerika het nuttige aan het aangename hebben kunnen koppelen. "We zijn vereerd om de ambassadeurs van Biosil te zijn", besluit Roxanne. Tiffany heeft in persoonlijke naam nog eens gereageerd op de video. "Wat een geweldige trip", heeft ze er duidelijk heel erg van genoten.

Biosil Belgium was er ook snel bij om beide dames nog eens te bedanken en lovende woorden over hen te spreken. "Jullie zijn de beste ambassadeurs voor Biosil Belgium! Bedankt voor het geweldige gezelschap in NYC!" Roxanne en Tiffany zullen het ongetwijfeld heel erg graag horen en de complimenten in dank in ontvangst nemen.

Roxanne maakt vaak reclame als deel van ambassadeurschap

Wie Roxanne Bertels volgt op sociale media of haar Instagrampagina geregeld in de gaten houdt, weet dat ze op heel regelmatige tjidstippen reclame maakt voor Biosil. Dat gebeurt soms ook met filmpjes waarin te zien is dat ze het product ook zelf neemt.