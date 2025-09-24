Naast de fiets Roxanne, de vriendin van Mathieu van der Poel, krijgt veel lof voor ambassadeurschap: "Jullie zijn de beste!"

Roxanne, de vriendin van Mathieu van der Poel, krijgt veel lof voor ambassadeurschap: "Jullie zijn de beste!"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel zal blij zijn dat hij zijn Roxanne weer thuis bij zich heeft. Als ambassadeur van Biosil heeft ze er net een trip naar New York opzitten.

Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, heeft samen met Tiffany Ling-Vannerus een video op Instagram geplaatste van hun bezoekje aan de Amerikaanse grootstad. Zij waren allebei in de Verenigde Staten als ambassadeur voor Biosil, het supplement dat van binnenuit werkt aan de heropbouw van collageen, keratine en elastine. 

Roxanne en Tiffany zijn overigens goede vriendinnen. Mogelijk heeft u de naam van Tiffany ook al wel eens horen vernoemen in een tv-programma: zij is immers de vrouw van Louis Talpe. "Vervoeg ons op onze trip naar Biosil Belgium naar New York", schrijft Roxanne erbij. "We vinden het heel boeiend om een innovatief merk als Biosil, met meer dan 30 jaar expertise in schoonheid en wellness, te vertegenwoordigen!"

Lees ook... Van Avermaet als argument: ex-Tourwinnaar vreest dat Mathieu van der Poel zwaar spijt krijgt van beslissing

Roxanne en vriendin Tiffany hadden geweldige trip

Het ziet er in elk geval naar uit dat Roxanne en Tiffany in Amerika het nuttige aan het aangename hebben kunnen koppelen. "We zijn vereerd om de ambassadeurs van Biosil te zijn", besluit Roxanne. Tiffany heeft in persoonlijke naam nog eens gereageerd op de video. "Wat een geweldige trip", heeft ze er duidelijk heel erg van genoten. 

Biosil Belgium was er ook snel bij om beide dames nog eens te bedanken en lovende woorden over hen te spreken. "Jullie zijn de beste ambassadeurs voor Biosil Belgium! Bedankt voor het geweldige gezelschap in NYC!" Roxanne en Tiffany zullen het ongetwijfeld heel erg graag horen en de complimenten in dank in ontvangst nemen.

Roxanne maakt vaak reclame als deel van ambassadeurschap

Wie Roxanne Bertels volgt op sociale media of haar Instagrampagina geregeld in de gaten houdt, weet dat ze op heel regelmatige tjidstippen reclame maakt voor Biosil. Dat gebeurt soms ook met filmpjes waarin te zien is dat ze het product ook zelf neemt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van Avermaet als argument: ex-Tourwinnaar vreest dat Mathieu van der Poel zwaar spijt krijgt van beslissing

Van Avermaet als argument: ex-Tourwinnaar vreest dat Mathieu van der Poel zwaar spijt krijgt van beslissing

20:00
Belgische ploegleider schetst bikkelharde realiteit over Wout van Aert: "Hij is vier à vijf kilo bijgekomen"

Belgische ploegleider schetst bikkelharde realiteit over Wout van Aert: "Hij is vier à vijf kilo bijgekomen"

20:30
Trainer Remco Evenepoel geeft de verklaring waarom Pogacar perfect revanche zou kunnen nemen in WK-wegrit

Trainer Remco Evenepoel geeft de verklaring waarom Pogacar perfect revanche zou kunnen nemen in WK-wegrit

19:00
Florian Vermeersch beleeft debacle in WK Mixed Relay: "Nu nog slechter, er overheerst een beschamend gevoel"

Florian Vermeersch beleeft debacle in WK Mixed Relay: "Nu nog slechter, er overheerst een beschamend gevoel"

18:30
Bondscoach Serge Pauwels laat een heel positief geluid horen over Remco Evenepoel en daar is goede reden voor

Bondscoach Serge Pauwels laat een heel positief geluid horen over Remco Evenepoel en daar is goede reden voor

18:00
UPDATE: Merlier zet druk op Pogacar met nummer 15 van het seizoen, Campenaerts ontgoocheld na WK Mixed Relay

UPDATE: Merlier zet druk op Pogacar met nummer 15 van het seizoen, Campenaerts ontgoocheld na WK Mixed Relay

16:54
Ploeg van Wout van Aert krijgt zware kritiek van ex-renner: "Uijtdebroeks was de uitgekozen favoriet"

Ploeg van Wout van Aert krijgt zware kritiek van ex-renner: "Uijtdebroeks was de uitgekozen favoriet"

16:30
Evenepoel heeft nu mentaal voordeel op Pogacar, maar hoe groot is dit ander gevaar? "Een van beste ter wereld"

Evenepoel heeft nu mentaal voordeel op Pogacar, maar hoe groot is dit ander gevaar? "Een van beste ter wereld"

16:00
Hopelijk geen veeg teken?! Als Remco Evenepoel dit maar niet meemaakt tijdens de WK-wegrit

Hopelijk geen veeg teken?! Als Remco Evenepoel dit maar niet meemaakt tijdens de WK-wegrit

15:00
Nu laat ook hoofdsponsor van zich horen: helder standpunt wordt ingenomen over ploegnaam Israel-Premier Tech

Nu laat ook hoofdsponsor van zich horen: helder standpunt wordt ingenomen over ploegnaam Israel-Premier Tech

14:00
UCI-directeur geeft inzage in cijfers: zoveel geld moet Rwanda op tafel leggen voor WK

UCI-directeur geeft inzage in cijfers: zoveel geld moet Rwanda op tafel leggen voor WK

13:30
Chrono des Nations kondigt in eerste reeks deelnemers enkele heel mooie namen aan

Chrono des Nations kondigt in eerste reeks deelnemers enkele heel mooie namen aan

13:00
Quinten Hermans helpt fabeltje over reis naar Rwanda de wereld uit

Quinten Hermans helpt fabeltje over reis naar Rwanda de wereld uit

12:30
Organisatie van Omloop van het Houtland komt met 'inside information' over Merlier, Philipsen en De Lie

Organisatie van Omloop van het Houtland komt met 'inside information' over Merlier, Philipsen en De Lie

12:00
Veel druk op hem? Jarno Widar kan eerste Belg worden die wereldtitel bij beloften pakt

Veel druk op hem? Jarno Widar kan eerste Belg worden die wereldtitel bij beloften pakt

11:00
Mixed relay: Serge Pauwels legt uit waarom Evenepoel en Van Wilder niet deelnemen

Mixed relay: Serge Pauwels legt uit waarom Evenepoel en Van Wilder niet deelnemen

10:00
Wie is David Geeroms, de vroegere babysit van Remco Evenepoel die zijn verzorger werd?

Wie is David Geeroms, de vroegere babysit van Remco Evenepoel die zijn verzorger werd?

09:00
📷 "Mij laten zakken? Ik moest juist niks": Wout van Aert doet mee aan De Slimste Mens Naast de fiets

📷 "Mij laten zakken? Ik moest juist niks": Wout van Aert doet mee aan De Slimste Mens

08:30
📷 Golden Boy: Remco Evenepoel aangeklampt door heel wat wielertoeristen

📷 Golden Boy: Remco Evenepoel aangeklampt door heel wat wielertoeristen

08:00
Soudal Quick-Step heeft goed nieuws over Tim Merlier

Soudal Quick-Step heeft goed nieuws over Tim Merlier

07:30
Geen Evenepoel in mixed team relay: Campenaerts heeft daar duidelijke mening over

Geen Evenepoel in mixed team relay: Campenaerts heeft daar duidelijke mening over

07:00
Telkens terugvechten na een tegenslag: vader Patrick zegt waar Remco Evenepoel dat geleerd heeft

Telkens terugvechten na een tegenslag: vader Patrick zegt waar Remco Evenepoel dat geleerd heeft

23/09
"Daarom hebben Van Aert en Van der Poel afgehaakt": De Cauwer zonneklaar over WK in Rwanda

"Daarom hebben Van Aert en Van der Poel afgehaakt": De Cauwer zonneklaar over WK in Rwanda

23/09
Forfait Benoot heeft gevolgen: Campenaerts beseft het maar al te goed

Forfait Benoot heeft gevolgen: Campenaerts beseft het maar al te goed

23/09
Concurrent Evenepoel en Pogacar slaat stevig op tafel: "Neem geen genoegen met zilver"

Concurrent Evenepoel en Pogacar slaat stevig op tafel: "Neem geen genoegen met zilver"

23/09
Beter dan zijn broer: Seff Van Kerckhove verklapt waar zijn medaille zal terechtkomen

Beter dan zijn broer: Seff Van Kerckhove verklapt waar zijn medaille zal terechtkomen

23/09
Bondscoach verklapt wat vooraf het doel was: Seff Van Kerckhove zorgt voor derde Belgische medaille

Bondscoach verklapt wat vooraf het doel was: Seff Van Kerckhove zorgt voor derde Belgische medaille

23/09
"Zou geweldig zijn": Merckx wil Evenepoel stevige uitdaging zien aangaan

"Zou geweldig zijn": Merckx wil Evenepoel stevige uitdaging zien aangaan

23/09
🎥 Philipsen vraagt tips na knullige val, Van der Poel reageert kort en krachtig

🎥 Philipsen vraagt tips na knullige val, Van der Poel reageert kort en krachtig

23/09
"Ik was in shock": Evenepoel verrast Belgische juniore met prachtig gebaar

"Ik was in shock": Evenepoel verrast Belgische juniore met prachtig gebaar

23/09
Dubbele domper voor België: Marthe Goossens moet forfait geven voor WK

Dubbele domper voor België: Marthe Goossens moet forfait geven voor WK

23/09
Is Vervaeke waardige vervanger? Benoot geeft er zelf zijn mening over

Is Vervaeke waardige vervanger? Benoot geeft er zelf zijn mening over

23/09
Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

23/09
Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

23/09
Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

23/09
Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

23/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Ilan Van Wilder Tiesj Benoot Wout Van Aert Serge Pauwels Victor Campenaerts Jasper Philipsen Tim Merlier Justine Ghekiere Jarno Widar Louis Vervaeke Florian Vermeersch Patrick Lefevere Sven Vanthourenhout Mathieu Van Der Poel Maxime Monfort Juan Ayuso Patrick Evenepoel Jose De Cauwer

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved