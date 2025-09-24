Van Avermaet als argument: ex-Tourwinnaar vreest dat Mathieu van der Poel zwaar spijt krijgt van beslissing

Gaat Mathieu van der Poel zwaar spijt krijgen van een belangrijke beslissing? Dat is in elk geval waar ex-Tourwinnaar Geraint Thomas voor vreest.

De man die pas stopte met koersen heeft samen met Luke Rowe het WK wielrennen besproken in hun gezamenlijke podcast Watts Occurring. "Renners als Van der Poel en Pedersen gaan niet. Dat is toch een beetje jammer. Je zou een WK niet zo zwaar moeten maken dat je Van der Poel en Pedersen tegenhoudt om mee te doen."

Dit zijn twee renners die in principe altijd thuishoren op het WK. Thomas betreurt de afwezigheid van Van der Poel in het bijzonder. "Ik zag op Instagram dat Van der Poel, Pogacar en Evenepoel de laatste drie jaar alle grote eendagskoersen gewonnen hebben. En één van die drie renners gaat niet naar het WK omdat het te zwaar is", aldus Thomas.

Thomas wijst naar Olympische Spelen in Rio

De Welshman beschrijft het WK in Rwanda als iets tussen de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. "Van der Poel is al derde geweest in Luik. Als hij in topvorm is, zou hij dan niet over die hellingen kunnen komen? Het doet me denken aan de Spelen in Rio. Iedereen zei dat het te zwaar was, Sagan besloot dus om mee te doen aan het mountainbiken in plaats van aan het wegwielrennen. En wie won? Van Avermaet."

Om zeker te zijn dat ze niet verkeerds zeggen over het parcours, bekijken Thomas en Rowe het nog eens via VeloViewer. Uiteindelijk moet Rowe toch besluiten dat het WK volgens hem te zwaar is voor Van der Poel. Als de Mount Kigali er halfweg koers niet had ingezeten, dan konden Van der Poel en Pedersen wel overleven volgens de ploegleider van Decathlon.

Van der Poel had rust nodig na WK mountainbiken

In elk geval is het een lastig parcours, wat voor Van der Poel kantje boord zou zijn als hij aan de start zou staan. Na het WK mountainbiken had hij sowieso nood aan enige rust, wat deelname aan het WK op de weg onmogelijk zou maken.