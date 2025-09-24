Veel druk op hem? Jarno Widar kan eerste Belg worden die wereldtitel bij beloften pakt

Jarno Widar moest eerder op dit WK forfait geven voor de tijdrit bij de beloften. Voor de wegrit op vrijdag lijken alle problemen van de baan.

Na zijn forfait voor de tijdrit wegens fysieke hinder gaf Widar toelichting over zijn toestand. “Het is best oké, op de wegfiets voel ik zoals verwacht alleen een zeurende pijn”, verklaarde hij in Het Nieuwsblad. De hinder op de tijdritfiets schreef hij toe aan zijn positie. “Die is misschien iets te agressief waardoor ik mijn spieren forceer.”

De renner ondergaat momenteel een combinatie van behandelingen. “Massage, dryneedling en kraken”, somde hij op. “Ik voel niet meer van die rare steken. Vrijdag is het natuurlijk drie, vier uur koers, maar ik heb er vertrouwen in. In mezelf en in de ploeg.” Ook de bondscoach ziet het goedkomen.

Historische kans

Tijdens de persconferentie ging het al snel over koersstrategie. Widar benadrukte het belang van vermoeidheid in het peloton. “In een fris peloton heb ik misschien niet de beste waardes”, gaf hij aan. Hij verwees herhaaldelijk naar het concept ‘fatigue resistance’, dat volgens hem een voordeel kan opleveren in de finale.

Widar werd ook bevraagd over het historische aspect van zijn deelname. Op de quizvraag hoeveel Belgische wereldkampioenen er al waren bij de beloften, antwoordde hij duidelijk. “Geen enkele, die vraag heb ik vorig jaar al gehad. Renaat Schotte heeft me een keer gezegd dat ik eerste kon worden. Dat komt omdat Remco nooit bij de beloften heeft gereden, zeker?”

Geen druk

Wat betreft druk, gaf hij aan dat externe verwachtingen hem weinig beïnvloeden. “Ik ben niet iemand die veel druk van buitenaf voelt. In mijn hoofd leg ik vooral veel druk op mezelf”, aldus Widar. “Ik kijk er gewoon hard naar uit. Ik besef dat ik hier een unieke kans heb om wereldkampioen te proberen worden.”