Achtste plaats voor De Schepper bij beloften, die gouden tip geeft aan Evenepoel en co

Lore De Schepper is knap achtste geworden op het WK voor beloften in Rwanda. Ze kwam voor een top tien en was dan ook bijzonder tevreden achteraf.

De voorbije jaren moesten de beloften hun wedstrijd op het WK afwerken samen met de elite en werd er dan een aparte uitslag opgemaakt. Dit jaar mochten de jonge vrouwen voor het eerst een aparte wedstrijd rijden.

De Belgische Lore De Schepper koerste goed mee vooraan, maar in de voorlaatste ronde moest ze de rol even lossen. Door gepoker vooraan kon ze wel nog eens terugkomen en maakte ze opnieuw kans op een medaille.

"In de slotronde focuste ik me op voorin opdraaien en ging het veel beter. Het is hier echt een kwestie van positioneren", zei ze bij Sporza. "Elke klim bereik je met lage snelheid na een bocht van 180 graden. Dan trekken ze hard op." Dat wordt ook zondag voor Evenepoel belangrijk.

Achtste plaats voor De Schepper op WK

De Schepper weet dat positionering haar zwakte is en probeerde daar ook op te anticiperen. Ze schoof naar voren op de slotklim, maar ze had geen antwoord op de aanval van Bunel, Chladonova en de latere wereldkampioene Gery.

Voor De Schepper werd het een achtste plaats in Kigali, waar ze heel tevreden mee was. "Top tien was mijn ambitie en ik ben blij dat ik dat gehaald heb", besloot ze. "Het podium was sowieso te hoog gegrepen."