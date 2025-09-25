De 'nieuwe Pogacar' gaat met professioneel contract aan de slag

Jakob Omrzel, Sloveens beloftekampioen en winnaar van de Giro Next Gen, maakt de overstap naar het WorldTour-team Bahrain Victorious. De 19-jarige renner stroomt door vanuit het development team van de ploeg.

Omrzel reed in 2024 zijn eerste seizoen bij de beloften en wist daarin meteen indruk te maken. Hij won de Giro Next Gen, inclusief het jongerenklassement en de roze leiderstrui. Daarnaast veroverde hij de nationale titel op de weg, waarbij hij zowel U23- als elite-renners achter zich liet. Zijn prestaties in rittenkoersen en eendagswedstrijden versnelden zijn doorstroming naar het profniveau.

WorldTour-debuut

“Dat ik nu al de kans krijg om prof te worden na slechts één seizoen bij de beloften is werkelijk onbeschrijfelijk voor mij”, verklaarde Omrzel via een persbericht van Bahrain Victorious aan onze redactie. Hij benadrukte dat de samenwerking met het development team hem goed heeft voorbereid op de volgende stap.



Lees ook... "Kan averechts werken:" concurrent waarschuwt Evenepoel voor gevaar in WK-wegrit

Omrzel zal deel uitmaken van de WorldTour-selectie van Bahrain Victorious. Hij kijkt uit naar een breed wedstrijdprogramma. “Ik ben er eigenlijk klaar voor om te strijden in alle koersen, maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik ook klassementsrenner kan worden”, gaf hij aan. Zijn veelzijdigheid en klimcapaciteiten worden door de ploeg als troeven beschouwd.

Nieuwe Pogacar

De jonge Sloveen haalt motivatie uit de prestaties van zijn generatiegenoten. “Als zij goed presteren, denk ik: waarom zou ik het niet kunnen? Het motiveert me”, stelde hij. Hij benadrukt dat hij zijn eigen pad wil volgen, ondanks vergelijkingen met landgenoot Tadej Pogacar. “Iedereen schrijft zijn eigen verhaal”, aldus Omrzel.

Omrzel sluit het seizoen af met deelname aan het WK U23 in Rwanda. Daarna start hij met de voorbereiding op zijn eerste jaar als profrenner. Zijn overstap wordt door Bahrain Victorious omschreven als een logische volgende stap in een veelbelovende carrière.