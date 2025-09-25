Hadden landen of renners WK in Rwanda moeten boycotten? Bakelants is klaar en duidelijk

De tijdritten op het WK wielrennen in Rwanda zijn achter de rug, tot zondag worden er nog zeven wegritten gereden. De vraag blijft echter of het WK wielrennen wel in Rwanda georganiseerd had moeten worden.

Het regime van Paul Kagame, president van Rwanda, steunt rebellengroep M23 in Oost-Congo. Die rebellengroep voert een strijd tegen het Congolese leger om de controle over het grondstofrijke gebied.

Dat gaat gepaard met zware schendingen van de mensenrechten. En toch wordt nu in Rwanda een WK wielrennen georganiseerd. Had er geen boycot moeten komen van het WK in Rwanda of had er op zijn minst geen reactie moeten komen?

"Het momentum om hier een statement over te maken was er in het begin van het jaar. Toen het conflict in Oost-Congo en aan de grens zich voordeed", zegt Jan Bakelants bij De Afspraak.

Bakelants wijst vooral naar de UCI

"De UCI, die het WK een aantal jaar geleden heeft toegekend, is in dat verhaal ook niet geremd door een moreel kompas. Ze zouden proactief grenzen kunnen stellen om een kandidatuur al dan niet in te trekken, maar doen er niet aan mee."

Bakelants vindt echter dat er niet gekeken mag worden naar de wielerbonden of de renners om een standpunt in te nemen of het WK te boycotten. "Die beslissing mag niet in de schoenen van de deelnemende landen worden geschoven."

"Ook de renners zou ik niet aanraden een statement te maken. Uit schrik voor het regime, maar ook voor mogelijke sancties van de UCI", stelt de voormalige renner nog.