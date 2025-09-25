Hallucinante details komen vrij na forfait van Marthe Goossens in Rwanda

Marthe Goossens heeft haar deelname aan de wegrit voor vrouwen in Rwanda moeten annuleren wegens gezondheidsproblemen. Nieuwe informatie bevestigt dat haar toestand ernstig verslechterde in de nacht na haar forfait.

In de nacht van dinsdag op woensdag is Goossens onwel geworden in haar verblijf in Rwanda. Tijdens een poging om naar de badkamer te gaan, verloor ze het bewustzijn. Daarbij kwam ze ten val en liep een hoofdwonde op.

Observatie

Volgens Het Laatste Nieuws werd de bondsdokter onmiddellijk ingeschakeld voor medische hulpverlening en bleef gedurende langere tijd bij haar ter observatie. De renster had eerder al aangegeven dat ze kampte met fysieke klachten.

Ze had zich twee dagen voordien ziek afgemeld voor de geplande wegrit. De combinatie van maag- en darmproblemen, in combinatie met koorts, leidde tot haar definitieve uitval. Gezien de ernst van de situatie wordt een terugkeer naar België overwogen.

Volgens de beschikbare informatie zou Goossens vandaag samen met Fleur Moors het land verlaten. Ook Moors is ziek en wordt niet meer ingezet in de resterende wedstrijden.

Terug naar België

De Belgische wielerbond heeft nog geen officiële mededeling gedaan over de verdere medische opvolging van beide rensters. Wel is bevestigd dat de bondsdokter ter plaatse de nodige zorgen heeft toegediend en de situatie nauwgezet heeft opgevolgd.

Het uitvallen van twee rensters heeft gevolgen voor de Belgische selectie in Rwanda. Voor zowel Goossens als Moors wordt geen vervangster aangeduid, gezien de bijzondere klimatologische omstandigheden van het WK.