"Kan averechts werken:" concurrent waarschuwt Evenepoel voor gevaar in WK-wegrit
Na zijn derde opeenvolgende wereldtitel tijdrijden is Remco Evenepoel de topfavoriet voor de wereldtitel op de weg. Of moet Evenepoel opletten dat hij niet met te veel zelfvertrouwen aan de start staat?

Op het WK tijdrijden blies Remco Evenepoel de tegenstand gewoon weg. Tadej Pogacar was vooraf de topfavoriet, maar de Sloveen kreeg ruim tweeënhalve minuut aan zijn broek van Evenepoel, die hem ook inhaalde. 

Evenepoel wordt zondag dan ook als een van de grote favorieten beschouwd voor de regenboogtrui in de wegrit, al blijft het natuurlijk altijd opletten voor Pogacar. De Sloveen had zich door ziekte niet optimaal kunnen voorbereiden op de tijdrit. 

Ciccone waarschuwt Evenepoel voor Pogacar

Ook de jetlag, Pogacar reisde van Canada naar Rwanda, zal intussen verleden tijd zijn bij de Sloveen. En Pogacar zal wellicht ook op revanche zinnen na de tijdrit, hij heeft nog een eitje te pellen met Evenepoel. 

Giulio Ciccone, een outsider in de wegrit, waarschuwt Evenepoel dan ook. "Remco zal nu veel zelfvertrouwen hebben, maar soms kan zelfvertrouwen averechts werken", stelt de Italiaan bij Bici.Pro. 

"Toen ik Evenepoel Pogacar zag inhalen in de tijdrit, werd ik bijna zenuwachtig en fantaseerde ik wat Tadej gevoeld moet hebben op dat moment. Ik heb het gevoel dat de koers al vroeg op gang zal komen en dat we er bij gaan moeten zijn."

Remco Evenepoel
Giulio Ciccone
Tadej Pogacar

