Kunnen Belgische vrouwen stunten op WK? Ine Beyen ziet maar één optie

Door het forfait van Justine Ghekiere en Marthe Goossens staan de Belgische vrouwen zaterdag slechts met z'n drieën aan de start van de wegrit op het WK. Kunnen we nog iets verwachten van hen?

Met de afwezigheid van Lotte Kopecky en Justine Ghekiere zijn de Belgische vrouwen helemaal onthoofd op het WK in Rwanda. En met ook het afhaken van Marthe Goossens starten de Belgen slechts met drie.

Marieke Meert, Julie Van De Velde en Margot Vanpachtenbeke moeten zaterdag de Belgische eer verdedigen in de wegrit. Volgens analiste Ine Beyen zullen de Belgen van ver moeten aanvallen om een goed resultaat uit de brand te slepen.

Kunnen Belgische vrouwen stunten op WK in Rwanda?

"De instelling van de Belgen zal wellicht zijn: 'Ga maar, probeer maar mee te springen en iets te doen'. Dan moeten we vooral naar Vanpachtenbeke kijken", zegt ze bij Sporza. En dan hopen op een scenario zoals in de Omloop Het Nieuwsblad.

Daar keken de grote ploegen naar elkaar, waardoor een vlucht met Lotte Claes maar liefst 13 minuten kreeg en ze aan het langste kon trekken. Maar het WK in Rwanda is de Omloop niet, vooral het parcours is veel zwaarder.

"Het is zo zwaar, zo uitputtend. De deur gaat achteraan openstaan. De topfavorieten zullen automatisch overblijven." Voor de Belgen zal het dus hopen zijn op een top twintig of in een heel gunstig scenario een top tien.