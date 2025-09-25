Niet geleerd uit zijn fouten? Opvallende vaststelling bij transfer van Juan Ayuso

Niet geleerd uit zijn fouten? Opvallende vaststelling bij transfer van Juan Ayuso
Foto: © photonews

Juan Ayuso trekt vanaf volgend seizoen het shirt aan van Lidl-Trek. De Spanjaard verlaat UAE Team Emirates-XRG en heeft zijn handtekening gezet onder een contract van vijf jaar bij de ploeg van onder meer Mads Pedersen en Thibau Nys.

Tijdens de eerste rustdag van de Vuelta kondigde UAE Team Emirates-XRG onverwacht het vertrek van Juan Ayuso aan. De Spanjaard had nog een contract tot eind 2028, maar dat werd in onderling overleg verbroken. 

Ayuso zat niet meer op zijn plaats bij de ploeg van Pogacar, waar hij door de aanwezigheid van de Sloveen te weinig kansen kreeg in grote wedstrijden. Zijn lange contract was een struikelblok, maar dat  werd dus opgelost. 

Het is dan ook opmerkelijk dat Ayuso zijn handtekening heeft gezet onder een contract van vijf jaar bij Lidl-Trek, hij ligt nu dus vast tot eind 2030 bij de Amerikaanse ploeg. Afwachten of hij dat contract wel helemaal zal uitdoen. 

Ayuso heeft zin in avontuur bij Lidl-Trek

Ayuso heeft alleszins zin in zijn nieuwe avontuur. "Ik ben erg enthousiast. Mijn overstap naar Lidl-Trek is het begin van een belangrijk nieuw hoofdstuk in mijn carrière en ik ben gemotiveerd om me als renner verder te ontwikkelen."

"Verandering brengt altijd nieuwe energie en ambities met zich mee. Het team heeft de ambitie om de beste ploeg ter wereld te worden, dus ik kijk er echt naar uit om bij te dragen aan dat succes. Ik ben het team enorm dankbaar voor deze kans en hun vertrouwen."

Juan Ayuso

