Pogacar blaakt ondanks pandoering in tijdrit van zelfvertouwen en spreekt stevige taal

Tadej Pogacar kreeg tijdens het WK tijdrijden een stevige pandoering van Remco Evenepoel. De Sloveen trekt echter nog geen conclusies voor de wegrit van zondag.

Maar liefst twee minuten en 37 seconden kreeg Tadej Pogacar aan de broek van Remco Evenepoel op het WK tijdrijden. De Sloveen zag Evenepoel hem ook inhalen op zo'n twee kilometer van de streep.

Volgens Pogacar reed Evenepoel vooral op revanche. "Remco wilde wellicht wraak nemen voor de Tour, toen Vingegaard hem inhaalde in de klimtijdrit. Misschien is het zondag aan mij om revanche te nemen", zei Pogacar donderdag op zijn persconferentie.



Pogacar vol zelfvertrouwen voor WK-wegrit

Door zijn pandoering in de tijdrit lijkt Evenepoel nu de grote topfavoriet te zijn voor zondag, misschien zelfs meer dan Pogacar. De Sloveen vindt zelf dat hij nog altijd een grote kans maakt om zijn wereldtitel te verlengen.

"Of ik nog de topfavoriet ben na zondag? Vorige zondag was anders dan komende zondag. Ik ben hier vooral voor de wegrit. De verwachtingen zijn hoog, we mikken op het allerhoogste", zei de Sloveen vol zelfvertrouwen.

"We hebben een van de beste ploegen hier, dus wij moeten als een van de topfavorieten worden gezien. Ik ben aangepast aan de omstandigheden, aan de hoogte en het weer. De benen draaien goed. Ik vind het parcours niet zó zwaar", besloot de Sloveen.