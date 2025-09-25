Pogacar spreekt Evenepoel en Pauwels radicaal tegen: "Trok op niets"

Pogacar spreekt Evenepoel en Pauwels radicaal tegen: "Trok op niets"
De wegrit op het WK in Rwanda belooft bijzonder zwaar te worden, met heel veel hoogtemeters. Bij de Belgen zien ze vergelijkingen met Wollongong, Pogacar ziet dat helemaal anders.

267,5 kilometer en 5.475 hoogtemeters. Het WK in Rwanda wordt een van de zwaarste ooit. Vorig jaar in Zürich, toen Pogacar won, moesten de renners zo'n 4.300 hoogtemeters overwinnen op 273,9 kilometer. 

Het WK in Wollongong in Australië in 2022 telde zo'n 4.200 hoogtemeters op 267 kilometer, gelijkaardig aan Zürich dus. In Wollongong domineerde Evenepoel en pakte hij de wereldtitel op de weg. 

Lees ook... Pogacar blaakt ondanks pandoering in tijdrit van zelfvertouwen en spreekt stevige taal

Evenepoel en bondscoach Pauwels vinden dat het parcours in Kigali veel gelijkenissen heeft met dat van Wollongong. "Toen hij het zei, moest ik hem inderdaad bijtreden. Die Cote de Kigali Golf doet denken aan de steile klim waar hij wegreed van Lutsenko", zegt Pauwels bij HLN. 

Pogacar vindt WK in Rwanda veel beter dan Australië

Zowel in Kigali als in Wollongong waren er ook snelle wegen en was het asfalt goed. Maar Tadej Pogacar kan zich helemaal niet vinden in de vergelijking die Pauwels en Evenepoel maken. 

"Dit parcours is veel leuker dan dat in Wollongong. Tien keer beter hier, dat in Australië trok op niks", zei Pogacar donderdag op zijn persconferentie. "Sorry, maar het is gewoon zo. Dat was niks voor mij." Pogacar werd in Wollongong 19de op 2'21" van Evenepoel. 

