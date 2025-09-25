Ten Dam ziet Evenepoel blinken, maar doet ook opvallende vaststellingen over Pogacar en Del Toro

Met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn er twee grote favorieten voor de WK-wegrit van zondag. Laurens ten Dam zag echter nog iemand vliegen over het parcours.

Door zijn dominante overwinning op het WK tijdrijden is Remco Evenepoel een van de topfavorieten voor de regenboogtrui in de wegrit zondag. Nederlands vrouwenbondscoach Laurens ten Dam zag Evenepoel alvast blinken in zijn vel.

"Ik zat in hetzelfde vliegtuig als Remco. Daarna werden de fietsen verzameld. Dat duurde nogal lang voor je alle fietsen, voeding en alles hebt. De bidons waren er ook niet bij België", zegt Ten Dam bij Live Slow Ride Fast.



"Evenepoel stond ontspannen in een hoekje, waar ik een beetje met hem en ploegleider Klaas Lodewyck heb gepraat. Hij maakte zich totaal niet druk over dat half uurtje dat hij daar langer moest staan. Ik dacht wel: hij zit er goed in. Als je dat niet hebt, ga je je daaraan ergeren."

Pogacar overtuigt niet, Del Toro wél

Ten Dam zag Evenepoel ook al hard rondrijden op het parcours. Bij Pogacar had hij die indruk minder. "Het kan zomaar dat hij gaat wegrijden, maar hij oogt wat fletser." Dat gevoel had hij niet bij Isaac Del Toro.

"Hij was aan het vlammen over het parcours… Er waren twee eliterenners die om hun moeder riepen in zijn wiel. Ik zie hem wel kort eindigen. De Mexicaanse bond zit er al langer dan wij. Ze doen echt moeite om bijvoorbeeld een goed hotel te regelen voor hem."