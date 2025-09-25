Tim Merlier komt er eindelijk voor uit: "Dat is de bedoeling"

Tim Merlier heeft zijn vijftiende overwinning van het seizoen behaald. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met zijn vooraf uitgesproken doelstelling. De Belgische sprinter geeft nu openlijk toe dat hij mikt op de titel van zegekoning.

Aan het begin van het seizoen had Merlier duidelijk aangegeven dat hij vijftien zeges wilde boeken. Dat herhaalde hij vorige week ook nog eens. Die grens is inmiddels bereikt. In een reactie na zijn zege in de Omloop van het Houtland bevestigt hij dat het behalen van die kaap geen eindpunt is.

Met zijn vijftiende zege komt Merlier op één overwinning van Tadej Pogacar, die momenteel het klassement aanvoert. De kloof is dus minimaal, wat de ambitie van Merlier om zegekoning te worden realistisch maakt. De sprinter van Soudal Quick-Step lijkt vastberaden om die laatste stap nog te zetten. “Dat is de bedoeling”, verklaart hij in een persbericht aan onze redactie.



Concurrentie met Pogacar

Met nog enkele wedstrijden op de kalender blijft de strijd om de titel van zegekoning open. Pogacar, die vooral in rittenkoersen uitblinkt, heeft momenteel zestien zeges achter zijn naam. Merlier, gespecialiseerd in eendagswedstrijden en sprints, volgt op één zege.

Pogacar rijdt trouwens enkel nog grote wedstrijden zoals het WK, het EK en de Ronde van Lombardije, terwijl Merlier koersen van toch een ander niveau uitkiest. In de Tour of Holland alleen al krijgt hij nog drie sprintkansen.

Veel kansen

Toch is het aantal overwinningen het enige criterium voor de titel van zegekoning. Merlier laat er geen twijfel over bestaan dat hij die trofee ambieert. De komende weken bieden Merlier nog enkele mogelijkheden om zijn totaal op te krikken. Koersen zoals Parijs-Bourges en de Tacx Pro Classic staan nog op het programma.

In dergelijke wedstrijden behoort hij tot de favorieten, gezien zijn sprintkwaliteiten. Merlier heeft in het verleden bewezen dat hij ook laat in het seizoen nog kan pieken. De kans bestaat dus dat hij Pogacar nog voorbijsteekt.