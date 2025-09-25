Vluchtige vriendschappen in peloton, maar met deze renner gaat Quinten Hermans graag wat keuvelen

Vluchtige vriendschappen in peloton, maar met deze renner gaat Quinten Hermans graag wat keuvelen
Foto: © photonews

Quinten Hermans blikt in zijn WK-column voor Het Belang van Limburg terug op zijn ervaringen binnen het internationale wielerpeloton. Daarbij gaat hij in op de aard van de onderlinge contacten en benoemt hij expliciet met wie hij graag een gesprek aanknoopt tijdens wedstrijden.

Volgens Quinten Hermans is een van de voordelen van het leven als profrenner dat men collega’s uit diverse landen leert kennen. Toch nuanceert hij dat deze relaties vaak van tijdelijke aard zijn. “Al moet ik daar eerlijkheidshalve wel bij vermelden dat het eerder vluchtige vriendschappen betreft”, vertelt hij.

Sociale leven

In sommige gevallen probeert hij het contact te onderhouden, al erkent hij dat dit niet altijd evident is. “Bij sommigen probeer ik het wat meer in stand te houden, in de mate dat dat lukt”, aldus Hermans. Hij wijst erop dat ook het sociale leven buiten de koers aandacht verdient. “Want thuis wachten er eveneens tal van kameraden die je niet mag verwaarlozen”, merkt hij op.

Goede verstandhouding met Girmay

Binnen het peloton is er één renner met wie Hermans bewust contact zoekt. “Iemand die ik opzoek om wat bij te keuvelen in het peloton is Girmay”, verklaart hij. “Gedurende onze gezamenlijke periode bij Intermarché hadden Bini en ik een goede verstandhouding”, aldus Hermans.

Girmay zal zondag ook deelnemen aan het wereldkampioenschap, ondanks eerdere berichten dat hij zou afzien van deelname. “Aanvankelijk zou hij passen voor het eerste WK op Afrikaanse bodem, maar blijkbaar is hij van gedacht veranderd”, stelt Hermans.

Over de reden van die ommekeer tast hij nog in het duister. “Door druk van buitenaf of wilde hij het unieke moment toch niet missen? Dat kom ik zondag misschien te weten”, klinkt het tot besluit.

