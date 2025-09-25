Wie is Anthony Pauwels die van Remco Evenepoel mee het podium op moest na WK tijdrijden?

Anthony Pauwels heeft een lange staat van dienst bij Soudal Quick-Step. De laatste jaren is hij de vaste kinesist/osteopaat van Remco Evenepoel.

De familienaam van Anthony Pauwels is geen toeval. Hij is de broer van bondscoach Serge Pauwels, maar werkt ook al twaalf jaar voor Soudal Quick-Step als osteopaat. Hij zag de jonge Remco Evenepoel zijn opwachting maken en begeleidde hem sinds het Wollongong op alle WK’s en ook tijdens de Olympische Spelen.

Vuelta

“Zijn overwinning in de Vuelta van 2022, dat blijft voor mij een kantelpunt. Daar is hij een veel matuurder iemand geworden”, klinkt het in Het Belang van Limburg.



Lees ook... "Kan averechts werken:" concurrent waarschuwt Evenepoel voor gevaar in WK-wegrit

Pauwels was één van de personen die Remco Evenepoel uit zijn entourage mee het WK-podium opriep na zijn demonstratie in het tijdrijden, net zoals Dario Kloeck en David Geeroms. “De behandeling hier in Kigali was de vaste routine”, zegt Pauwels.

“We checken de lage rug en letten altijd goed op links-rechts verschillen. Kan hij met beide benen min of meer dezelfde vermogens duwen? Sinds zijn val in Lombardije is dat een aandachtspunt. Als dat verschil minimaal is, dan zit het goed.”

Transfer

Het was eventjes geleden dat hij Evenepoel nog gezien had. “Ik was niet in de Tour of Britain en na de aankondiging van zijn transfer heeft hij zichzelf ook wel wat afgezonderd.”

Evenepoel voelt zich duidelijk goed in zijn vel. “Maar hier in Kigali zag je snel dat hij echt op zijn gemak was: grappen bij het ontbijt, zich niet opjagen in details, dan weet je dat er een goeie Remco aankomt.”