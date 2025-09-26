Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

Tijdens het UCI-congres in Rwanda is David Lappartient herverkozen als voorzitter van de Internationale Wielerunie. Door het ontbreken van tegenkandidaten werd zijn mandaat zonder stemming verlengd. De Fransman begint aan zijn derde ambtstermijn.

David Lappartient bekleedt sinds 2017 de functie van UCI-voorzitter. In juli werd al aangekondigd dat hij ook de komende vier jaar aanblijft. Op het congres in Rwanda, georganiseerd in het kader van het WK wielrennen, werd die herverkiezing formeel bevestigd. Van een echte verkiezing was geen sprake, aangezien er geen andere kandidaten waren.

Lappartient reageerde na de bevestiging met een duidelijke boodschap. “Ik zal de nationale federaties met dezelfde passie, energie en enthousiasme blijven dienen”, klonk het bij Sporza. Hij gaf aan dat er nog veel werk op de plank ligt. “Er is nog heel wat te doen bij de UCI.”

Internationale ambities en kritiekpunten

In 2024 waagde Lappartient een poging om voorzitter te worden van het Internationaal Olympisch Comité. Die kandidatuur bleef zonder resultaat, waardoor hij zich opnieuw volledig op de UCI richt. Zijn herverkiezing valt samen met het 125-jarig bestaan van de wielerunie.

Toch is er ook kritiek. Het WK in Rwanda, een project dat Lappartient sterk ondersteunde, kreeg de voorbije weken negatieve aandacht. De organisatie en locatiekeuze stuitten op weerstand binnen delen van het peloton en de internationale pers. Het evenement geldt als een van de paradepaardjes van zijn beleid.

Dossiers blijven druk zetten op voorzitterschap

Naast het WK in Rwanda liggen ook andere dossiers gevoelig. De aanpak van de situatie rond Israel-Premier Tech leidde tot vragen over transparantie en besluitvorming binnen de UCI. Daarnaast blijven veiligheidskwesties in het peloton een terugkerend aandachtspunt.

De herverkiezing van Lappartient betekent dat hij deze dossiers de komende jaren verder moet opvolgen. Zijn mandaat loopt tot 2029, en zal in die periode onder meer gekenmerkt worden door de uitrol van nieuwe reglementen en het toezicht op internationale kampioenschappen.