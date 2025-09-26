De wereldtitel pakken is één ding, maar Tadej Pogacar zit met iets totaal anders in zijn hoofd

Tadej Pogacar bereidt zich voor op het wereldkampioenschap wielrennen, maar kijkt ook uit naar het einde van het seizoen. Zijn focus ligt niet enkel op sportieve prestaties, maar ook op persoonlijke tijd na een intens koersjaar.

In aanloop naar het WK benadrukt Pogacar dat hij zich fysiek goed voelt. “Ik heb een paar goede trainingen achter de rug en begin weer echt plezier te krijgen op de fiets”, verklaart hij in Het Nieuwsblad. De aankomst van zijn ploeggenoten heeft volgens hem een positieve invloed gehad: “Vandaag zijn mijn ploeggenoten aangekomen, en dat gaf een extra boost.”

De Sloveense renner kijkt uit naar de wedstrijd en wil zich tonen in de finale. “We kijken er allemaal naar uit: zondag kan niet snel genoeg komen”, aldus Pogacar. Zijn motivatie lijkt op peil, mede dankzij de groepsdynamiek binnen de nationale selectie.



Beperkt aantal koersdagen

Pogacar blikt ook vooruit op het einde van het seizoen. Hij wijst erop dat zijn programma niet overladen was, maar wel bestond uit belangrijke wedstrijden. “Ik heb niet zo veel koersdagen, maar het zijn wel altijd grote wedstrijden”, stelt hij. Ondanks het beperkte aantal competities, was de intensiteit hoog.

De renner benadrukt dat het seizoen veel van hem vergde, zowel fysiek als mentaal. De combinatie van topwedstrijden en voorbereiding op het WK maakt dat hij uitkijkt naar rust na afloop van het kampioenschap.

Quality time

Naast het sportieve aspect speelt ook het privéleven een rol in Pogacars planning. Hij verwijst expliciet naar zijn verloofde, Urska Zigart, die eveneens actief is in het wielrennen. “Omdat ook Urska koerst, hebben we weinig tijd samen”, licht hij toe.

Het off-season biedt volgens Pogacar een kans om die balans te herstellen. “Daarom kijk ik ernaar uit om in het off-season echt quality time met haar door te brengen”, zegt hij. De gezamenlijke tijd vormt een belangrijk onderdeel van zijn plannen na het WK.