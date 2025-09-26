Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

Jarno Widar heeft op het WK voor beloften in Rwanda de verwachtingen niet kunnen waarmaken. De Belgische ploeg reed uren op kop, maar Widar kon in de finale geen rol van betekenis spelen. Hij eindigde als 33e en nam na afloop de verantwoordelijkheid voor het teleurstellende resultaat.

Widar moest de tijdrit laten schieten wegens een bilblessure. Bij de start van de wegrit voelde hij naar eigen zeggen veel stress. “Ik zat met krampen en kon er niets aan doen”, verklaarde hij na afloop bij Sporza. De renner van Lotto gaf aan dat hij al enkele nachten slecht had geslapen. “Deze nacht zal ik weer slecht slapen”, grijnsde hij.

Ondanks de voorbereiding en de inspanningen van de ploeg, kon Widar zijn rol als kopman niet waarmaken. “Ik heb mijn best gedaan, maar er waren andere renners beter”, stelde hij vast. Hij benadrukte dat hij geen excuses zocht: “Goh, ik ga geen excuses zoeken. Er waren anderen beter.”

Lees ook... Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

Verantwoordelijkheid en vooruitblik

Widar had bewust gekozen om nog een extra jaar bij de beloften te blijven, met het WK als doel. “Dit was de enige koers waarvoor ik bij de beloften was gebleven en ik mis dat doel. Dat is klote voor mij en ook voor de ploeg, die de hele dag op kop heeft gereden”, gaf hij aan.

Gefaald als kopman

De jonge Belg nam de verantwoordelijkheid volledig op zich. “Het lag volledig aan mij, niet aan mijn ploegmaats. Als de kopman niet goed is, dan kan de ploeg er niets aan doen”, verklaarde hij. “Zij hebben er alles aan gedaan en ik kan me alleen maar excuseren.”
Tot slot richtte Widar zich op het komende EK. “Morgen probeer ik de knop om te draaien richting het EK van volgende week”, zei hij. Over zijn kansen daar bleef hij nuchter: “Dan zal ik betere benen moeten hebben als ik de rest vandaag zag rijden.”

