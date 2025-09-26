Goed nieuws voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock: UCI voert belangrijke wijziging door

Vanaf 2027 zullen UCI Road Teams punten kunnen verzamelen op basis van prestaties van hun renners in andere wielerdisciplines. De maatregel werd goedgekeurd door het UCI Management Committee en is gericht op een beperkt aantal renners per team.

Punten uit andere disciplines tellen mee voor teamranking

Tijdens de vergadering in juni heeft het UCI Management Committee ingestemd met een hervorming van het puntensysteem. Dat laat de UCI weten in een persmededeling aan onze redactie. Wegploegen zullen vanaf 2027 een beperkt aantal punten kunnen verkrijgen op basis van resultaten van hun renners in andere disciplines.

Het gaat om prestaties op het WK en in de eindklassementen van de Wereldbeker in het baanwielrennen, mountainbike cross-country Olympic (XCO), veldrijden en gravel. De maatregel is goedgekeurd op aanbeveling van de Professional Cycling Council (PCC). Enkel mannelijke renners die behoren tot de top 20 van hun wegploeg en vrouwelijke renners uit de top 8 komen in aanmerking. De punten worden toegevoegd aan de UCI Road Team Ranking volgens een nog te bevestigen puntenschaal.

Geen impact op individuele of nationale ranglijsten

De UCI benadrukt dat de nieuwe regeling uitsluitend van toepassing is op de teamranking. Punten uit andere disciplines zullen niet worden toegevoegd aan de UCI Individual Ranking of de UCI Ranking by Nation voor de wegdiscipline. Daarmee blijft de individuele waardering strikt gekoppeld aan prestaties op de weg.

De komende maanden worden simulaties uitgevoerd om de exacte puntenschaal te bepalen. Deze simulaties moeten duidelijk maken hoeveel punten prestaties in andere disciplines kunnen opleveren voor de betrokken wegploegen.

Waardering

De wijziging is relevant voor ploegen met renners die actief zijn in meerdere disciplines. Namen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock worden in dit verband expliciet genoemd. Hun prestaties in veldrijden, mountainbike en gravel kunnen vanaf 2027 bijdragen aan de teamranking van hun respectieve wegploegen.

De UCI stelt dat de maatregel bedoeld is om de prestaties van topatleten in andere disciplines correct te waarderen binnen het wegwielrennen, zonder de bestaande structuur van individuele en nationale rankings te verstoren.