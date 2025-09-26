Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

Na een teleurstellend WK voor beloften in Rwanda heeft bondscoach Serge Pauwels gereageerd op de koersaanpak en het uitblijven van resultaat. De Belgische ploeg zette alles op Jarno Widar, maar die kon de verwachtingen niet inlossen.

Volgens Pauwels was de strategie vooraf duidelijk. “We hadden één duidelijk plan: alles inzetten op Jarno Widar, en de koers zo hard mogelijk maken”, verklaarde hij bij Sporza. Die keuze was volgens hem geen gok, maar gebaseerd op eerdere prestaties. “Hij heeft telkens gepresteerd wanneer het tempo hoog lag, zoals in de Tour de l’Avenir waar hij twee ritten won met exact dezelfde aanpak.”

Vanaf de zevende ronde bleek Widar niet meer in staat om de besten te volgen. “Dan moet je dat accepteren. Het is een harde les voor Jarno, maar ook dat hoort bij het leerproces van een jonge renner.” Hij toonde zich overtuigd dat Widar zich niet zal laten definiëren door deze ene koersdag. “Ik ben er zeker van dat hij zijn carrière niet zal laten bepalen door deze ene dag.”



Structuur boven chaos

Op de vraag of een alternatieve koersaanpak mogelijk was, antwoordde Pauwels genuanceerd. “Misschien, maar Jarno is iemand die houdt van duidelijkheid en structuur. Hij wil niet dat het chaotisch wordt of dat er te veel gesprongen wordt.” Daarom koos de ploeg voor een lange, slopende inspanning. “Dat hebben onze jongens fantastisch uitgevoerd. Vooral Tim Rex reed een dijk van een wedstrijd. Hij zat meer dan vier ronden op kop, dat was indrukwekkend.”

Toen Finn en Alvarez versnelden, kon Widar niet volgen. Pauwels gaf aan dat er verklaringen gezocht moeten worden. “Slechte nachten vooraf hebben zeker meegespeeld, dat heeft hij ook aangegeven. Het zal deels stress geweest zijn, maar dat hoort erbij. Renner zijn is ook omgaan met tegenslagen.”

Met het EK in aantocht blijft Pauwels hoopvol. “Dat parcours is nog iets zwaarder, dus dat zou hem eigenlijk nog beter moeten liggen.” Hij benadrukte Widars mentale weerbaarheid. “Ook in de Tour de l’Avenir heeft hij al getoond dat hij mentaal sterk is na tegenslag.”

Geen foute keuze

Tot slot ging Pauwels in op de keuze voor één kopman. “Ik denk dat het niet vergelijkbaar is met bijvoorbeeld het WK in Leuven, waar Remco Evenepoel achteraf zei dat hij liever met meerdere kopmannen had gewerkt.” In dit geval was Widar volgens hem het hele seizoen outstanding. “Hij bleef zelfs een extra jaar bij de beloften, speciaal voor dit WK. Alle renners hebben zich ook achter het plan geschaard.”

Pauwels blijft achter de gemaakte keuzes staan. “Wij hebben het plan gemaakt met de kennis die we vooraf hadden, en daar sta ik nog altijd achter. De uitkomst is niet wat we gehoopt hadden, maar je moet ermee kunnen leven. We hebben gespeeld en verloren.”