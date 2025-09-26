José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

Het WK op de weg belooft een zware beproeving te worden. José De Cauwer analyseert het parcours en de kansen van de Belgische selectie, met bijzondere aandacht voor de slotfase en de rol van Remco Evenepoel.

Na een ommetje volgt een lokale lus die zesmaal moet worden afgelegd. Deze lus bevat twee hellingen die ook in het tijdritparcours voorkomen. De eerste is de Côte de Kigali Golf, een klim van 800 meter aan 8,1 procent. “Zoals de Cauberg? Toch iets langer”, merkt De Cauwer op bij Sporza. Hij wijst op de specifieke omstandigheden. “En vooral op 1.500 meter in de hitte. Je kan dit dus niet vergelijken met een beklimming zoals bij ons.”

De vraag rijst of deze klim geschikt is voor de Belgische kopman. De Cauwer is duidelijk. “Noem iets wat Evenepoel niet ligt als hij goed is.” Daarmee geeft hij aan dat een fitte Evenepoel weinig beperkingen kent op dit terrein.



Niet alle Belgische renners zullen de finale bereiken. De passages over Mount Kigali en de Muur van Kigali vormen een voorafgaande selectie. “Daar kan je niet op antwoorden”, stelt De Cauwer. Hij wijst op individuele verschillen. “Sommige jongens zullen zich overtreffen, Victor Campenaerts zegt dan weer dat hij het goeie gevoel nog niet heeft. Dat kan nog komen, maar misschien ook niet.”

De slotfase begint op de top van de laatste helling, waar de rode driehoek van de laatste kilometer hangt. Deze apotheose verloopt bergop. “Tel alles op wat we gezien hebben en dan verwacht je hier toch een solo”, aldus De Cauwer.

Over de favorietenstatus van Evenepoel is De Cauwer voorzichtig. “Tot een paar dagen geleden was dat Pogacar. Sinds die tijdrit is het een beetje gekanteld, maar het is en blijft Pogacar. Ik zou dat dus niet durven te zeggen”, verklaart hij. “Maar als renner zou ik wel liever in de schoenen van Evenepoel staan.”

Een eventuele sprint van Evenepoel is volgens De Cauwer onzeker. “Hij is niet traag, maar ik weet niet of een sprint na deze koers nog belangrijk zal zijn”, zegt hij. De uitkomst zal afhangen van de situatie in de finale. “Als ze samen zijn, zal de beste winnen.” De Cauwer besluit met een algemene vaststelling. “Dit WK zal pas na de finish alle geheimen prijsgeven. Alles buiten beschouwing gelaten, zal dit een fantastisch WK worden.”