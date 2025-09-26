OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

Foto: © photonews

Na zeven seizoenen samenwerking kondigt TotalEnergies aan dat het sponsorcontract met SA Vendée Cyclisme afloopt eind 2026. De beslissing werd in onderling overleg genomen.

TotalEnergies en SA Vendée Cyclisme, de structuur achter Team TotalEnergies, beëindigen hun samenwerking na het seizoen 2026. De samenwerking begon in 2019, als voortzetting van drie eerdere jaren onder de naam Direct Energie. In die periode werd Direct Energie geïntegreerd in TotalEnergies. Gedurende tien jaar boekte het team meer dan 130 overwinningen.

Mijlpalen

De ploeg, opgericht door Jean-René Bernaudeau in 2000, kende in deze periode enkele mijlpalen: internationale zeges, instroom van gerenommeerde renners en een technische staf gericht op duurzame prestaties. Volgens het officiële communiqué aan onze redactie werd een cultuur van erfgoed, durf en arbeid ontwikkeld, gedragen door een collectieve geest van solidariteit en respect.

Reacties van betrokkenen

Jean-René Bernaudeau, algemeen manager van het team, benadrukt de rol van TotalEnergies als betrokken partner: “We zijn TotalEnergies dankbaar voor het vertrouwen tijdens al die jaren. Ik zal me de mooie momenten en ontmoetingen blijven herinneren”, aldus Bernaudeau. “Vanaf de eerste omwentelingen met Direct Energie tot het einde van volgend seizoen konden we rekenen op een geëngageerde partner aan onze zijde.”

Voortbestaan

Bernaudeau kijkt al vooruit. “Ik ben uiteraard al gericht op 2027 en vastbesloten om onze geschiedenis voort te zetten”, stelt hij. Hij noemt de unieke identiteit van het team, de opleidingsvisie en sportieve ontwikkeling als troeven om nieuwe sponsors aan te trekken. “Ik weet dat bedrijfsleiders zich zullen herkennen in onze historische waarden en in het wielrennen dat het team belichaamt.”

Ook Bertrand Blaise, communicatiedirecteur bij TotalEnergies, blikt terug. “We zijn dankbaar voor de emoties die we beleefden met het team van Jean-René Bernaudeau als hoofdsponsor gedurende deze tien jaar van samenwerking, gekenmerkt door talrijke successen”, verklaart hij. Blaise verwijst naar de toekomst. “Onze sponsorstrategie evolueert met het partnerschap met de Tour de France, aangekondigd in juni”, waarmee TotalEnergies inzet op zichtbaarheid bij 12 miljoen toeschouwers.

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Victor Campenaerts Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Quinten Hermans Thomas Pidcock Tom Boonen Stephane Heulot Serge Pauwels Luke Rowe Yves Lampaert Geraint Thomas Jose De Cauwer Peter Van Petegem Maxime Monfort Urska Zigart Philippe Gilbert Ilan Van Wilder

Nieuwste reacties

