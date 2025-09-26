Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

Tom Pidcock is kort na zijn derde plaats in de Vuelta a España afgereisd naar Rwanda voor het wereldkampioenschap wielrennen. De Brit van Q36.5 blikte bij Cycling Pro terug op zijn herstel en de eerste indrukken van het parcours.

De overgang van de Vuelta naar het WK verliep volgens Pidcock in hoog tempo. “Ik ben best goed hersteld denk ik”, vertelt Pidcock aan Cycling Pro. Na enkele dagen vermoeidheid en veel slaap voelde hij zich vorige week al beter. Toch blijft de korte periode tussen beide wedstrijden een factor van onzekerheid.

De beperkte trainingsmogelijkheden maken het lastig om zijn vorm exact in te schatten. “Het is wel moeilijk om te balanceren. Ik heb niet echt volledig kunnen trainen. Dus hoe ik me voel weet ik niet helemaal zeker”, gaf hij aan.



Hoogte en parcours

Tijdens zijn verkenning in Rwanda merkte Pidcock de impact van de hoogte op, al relativeerde hij die. “Ik denk dat dat het niet echt is. Ik weet niet waarom iedereen... ik denk dat er wat luchtvervuiling is, maar ik denk niet dat die al te erg is”, stelde hij.

Over het parcours was Pidcock duidelijk na de korte ronde “Ik vond dat de beklimmingen lastig waren. Dat is zeker.” Hij omschreef de wegen als snel en breed en verwacht dat het peloton pas laat zal uitdunnen. “Met deze hoeveelheid hoogtemeters zou het me moeten liggen.”

Kasseiklim doet denken aan Vlaamse klassieker

Een opvallend element in het parcours is de kasseiklim, die Pidcock vergeleek met een bekende helling uit Vlaanderen. “De kasseiklim... die is net als de Kwaremont”, klonk het. “Het is een perfecte klim voor Tadej.”