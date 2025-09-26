Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

Eurosportcommentator Jens Voigt heeft zijn podiumvoorspelling gedeeld voor het WK op de weg in Rwanda. Volgens de Duitser is Remco Evenepoel de uitgesproken favoriet, met Tom Pidcock en Tadej Pogacar als voornaamste podiumkandidaten.

Jens Voigt ziet in Remco Evenepoel de renner om zondag mee rekening te houden. “Op dit moment zie ik duidelijk Evenepoel als de favoriet”, klinkt het bij Eurosport. Onze landgenoot veroverde zijn derde opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden, terwijl Pogacar buiten het podium viel. Voigt wijst op de sterkte van de Belgische ploeg. “Hij heeft een ijzersterk team rond zich, wat cruciaal is in zo’n lange koers.”

Tol

Over Pogacar is Voigt minder overtuigd. “Pogacar blijft gevaarlijk, maar oogt niet zoals we van hem gewend zijn”, stelde hij. De Sloveen reed in 2024 nog een indrukwekkende solo van 100 kilometer in Zürich, maar Voigt betwijfelt of hij dat niveau opnieuw haalt. “Hij leek in de tijdrit niet honderd procent – niet gefocust, niet krachtig genoeg. Voor mij mist hij net dat beetje spirit.”



Volgens Voigt speelt het drukke voorjaar van Pogacar hem parten. “Zijn volle voorjaar met al die klassiekers eist nu zijn tol”, aldus de commentator. Ook in de GP van Montreal kon Pogacar zijn status als Tourwinnaar niet bevestigen, wat vragen oproept over zijn vorm op het WK-parcours.

Podium

Naast Evenepoel en Pogacar noemt Voigt Tom Pidcock en Isaac Del Toro als renners met podiumpotentieel. “Het podium komt uit Evenepoel, Pogacar, Del Toro en Pidcock”, verklaarde hij. Zijn voorspelling is duidelijk. “Ik zeg goud voor Evenepoel, zilver voor Pidcock en brons voor Pogacar.”

Voigt noemt daarnaast een reeks outsiders die het verschil kunnen maken. Onder hen Primoz Roglic, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose en Giulio Ciccone. Ook Richard Carapaz, Egan Bernal en de Australiërs Jai Hindley en Jay Vine worden door hem genoemd als mogelijke verrassingen.