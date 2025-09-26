Straffe madam! Kankerdiagnose houdt 18-jarige renster Jilke Michielsen niet tegen

De 18-jarige wielrenster Jilke Michielsen uit Oostduinkerke is begonnen aan de opleiding biomedische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Dit ondanks een terminale kankerdiagnose die haar sportieve ambities doorkruiste.

Jilke Michielsen, voormalig Belgisch kampioene op de weg en in het tijdrijden, begon haar academiejaar . “Ik heb er veel zin in”, vertelt ze bij de start van haar opleiding aan de Krant van West-Vlaanderen. De eerste dag bestond uit een infomoment, waarna de lessen meteen van start gingen. “Ondertussen zijn we er al stevig ingevlogen”, aldus Michielsen.

De keuze voor biomedische wetenschappen kwam er na haar afstuderen aan de Topsportschool in Gent. Initieel overwoog ze geneeskunde, maar de huidige richting sprak haar eveneens aan. “Deze opleiding focust vooral op onderzoeken”, lichtte ze toe. “In principe kom je niet rechtstreeks met patiënten in aanraking, maar speelt het werk zich eerder af in een labo of onderzoeksruimte.”

Diagnose

In september 2023 werd bij Michielsen een agressieve vorm van botkanker vastgesteld in het bekken. Na eerdere positieve scans hoopte ze op deelname aan het WK wielrennen in Rwanda. Die droom viel dit voorjaar definitief weg toen artsen vaststelden dat de kanker was teruggekeerd en niet meer te genezen was.

Desondanks bleef ze strijdvaardig. “Ik leef nu dus van scan tot scan”, verklaarde ze eerder. Haar uitvalsbasis bevindt zich in Bonheiden, van waaruit ze pendelt naar Antwerpen. De opleiding biomedische wetenschappen omvat diverse wetenschappelijke vakken, wat volgens Michielsen goed aansluit bij haar interesses.

“We hebben veel wetenschappelijke vakken, wat mij wel ligt”, stelde ze. Ondanks de vermoeidheid die haar ziekte met zich meebrengt, blijft ze gemotiveerd om haar studies verder te zetten. Het leven aan de universiteit markeert een nieuwe fase in haar leven. “Het is pittig”, gaf ze toe. “Maar ook heel tof.”

Toekomst

Hoewel haar medische situatie ernstig blijft, is Michielsen vastberaden om haar academische traject verder te zetten. “Ik had de hele zomer rugpijn en het ging ondanks de ontstekingsremmers niet weg”, vertelde ze eerder over het begin van haar klachten. Ondanks de zware omstandigheden blijft ze haar toekomst vormgeven binnen de mogelijkheden en tijd die ze heeft. Haar verhaal blijft inspireren.