Tadej Pogacar baalt van één iets wat WK-wegrit betreft: "Zonde"

Vorig jaar viel Tadej Pogacar al op 100 kilometer van de streep aan op het WK in Zürich. Dit jaar ligt er dan opnieuw een belangrijk punt met Mount Kigali.

In Zürich verbaasde Tadej Pogacar iedereen door al op 100 kilometer van de streep aan te vallen. Evenepoel en Van der Poel dachten dat Pogacar wel zou terugwaaien, maar de Sloveen hield stand en pakte de wereldtitel.

Vorig jaar kwam de aanval van ver van Pogacar onverwacht, dit jaar verwacht iedereen dat de koers zal ontploffen op Mount Kigali (5,9 kilometer aan gemiddeld 6,9%). Drie keer is er een strook van zo'n anderhalve kilometer aan meer dan 10%.



Mount Kigali te ver van de finish?

Toch lijkt Pogacar niet van plan om daar de koers al helemaal op te breken. "Je kan het niet altijd op die manier doen. Vorig jaar kreeg ik nog hulp van Tratnik en Sivakov, want 100 kilometer alleen is niet evident."

Toch denkt Pogacar dat hij op Mount Kigali het best het verschil zal kunnen maken. "Maar het is nog ver tot de finish, hé." De top ligt namelijk op 104 kilometer van de streep. "Een aanval is daar altijd mogelijk als je er de benen voor hebt."

"Maar het is zonde dat ze die klim zo vroeg gelegd hebben. Later in de koers had het meer plezier kunnen geven. Al zullen sommige renners denken dat die passage dicht genoeg bij de finish ligt."