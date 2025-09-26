UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft beslist om rugnummer 84 definitief niet meer toe te kennen in de wegwedstrijd voor vrouwen junioren. De maatregel geldt als eerbetoon aan Muriel Furrer, die op 27 september 2024 overleed na een val tijdens het WK in Zürich.

Muriel Furrer kwam op 26 september 2024 ten val tijdens de juniorenwedstrijd op het WK wielrennen in Zürich. Ze liep een ernstig hoofdtrauma op en werd in kritieke toestand per helikopter overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Zürich. De volgende dag overleed ze aan haar verwondingen.

De UCI heeft naar aanleiding van dit tragische voorval beslist om het rugnummer dat Furrer tijdens de wedstrijd droeg, niet langer uit te reiken. “Om Muriel te eren, heeft de UCI beslist dat het rugnummer dat zij tijdens het evenement droeg, niet langer zal worden uitgereikt in de wegwedstrijd voor vrouwen junioren op het WK”, verklaarde UCI-voorzitter David Lappartient in een persbericht van de wielerunie aan onze redactie.

Blijvende herinnering en symboliek

Volgens Lappartient heeft het overlijden van Furrer een diepe impact gehad op de wielerwereld. “De dood van Muriel Furrer, een veelbelovende jonge renster met een mooie toekomst, heeft een schaduw geworpen over het evenement en de hele wielergemeenschap”, stelde hij. “Een jaar later denken we nog steeds aan haar, haar naasten en haar federatie, Swiss Cycling”, voegde hij eraan toe.

De beslissing om nummer 84 niet meer toe te kennen, geldt uitsluitend voor de junioren vrouwenwedstrijd op het WK. Daarmee wil de UCI de herinnering aan Muriel Furrer blijvend verankeren binnen de sport. “Voor Muriel heeft de UCI beslist dat het rugnummer dat zij droeg, niet meer zal worden uitgereikt in deze categorie”, aldus Lappartient.

Voor altijd

Het eerbetoon werd aangekondigd exact één jaar na het ongeval. De UCI benadrukt dat de maatregel een blijvend karakter heeft en dat het nummer 84 voortaan uit respect uit de roulatie wordt gehaald.