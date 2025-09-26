UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

Het UCI Management Committee heeft meerdere wijzigingen goedgekeurd in de internationale wielerkalender voor het seizoen 2026. De aanpassingen hebben betrekking op zowel mannen- als vrouwenwedstrijden en volgen op verzoeken van organisatoren.

De Tour de Suisse en Tour de Suisse Women zullen in 2026 gelijktijdig plaatsvinden. Beide wedstrijden worden verreden van 17 tot en met 21 juni, in een identiek vijfdaags format. Dit betekent een verschuiving ten opzichte van de oorspronkelijke data, waarbij de mannenkoers gepland stond van 14 tot 21 juni en de vrouwenkoers van 11 tot 14 juni.

Om deze wijziging mogelijk te maken, wordt ook de Copenhagen Sprint aangepast. De wedstrijd in Denemarken, oorspronkelijk voorzien op 20 juni voor vrouwen en 21 juni voor mannen, wordt een week vervroegd. De nieuwe data zijn respectievelijk 13 juni voor de vrouwen en 14 juni voor de mannen.

Deze verschuivingen zijn door de UCI goedgekeurd na overleg met de betrokken organisatoren. De wijzigingen zijn onderdeel van de bredere kalenderherziening die het Management Committee heeft doorgevoerd.

Simac Ladies Tour verlaat Women’s WorldTour

De Simac Ladies Tour, gepland van 9 tot en met 13 september, zal in 2026 niet langer deel uitmaken van de UCI Women’s WorldTour. Op verzoek van de organisatoren wordt de wedstrijd overgeheveld naar de UCI ProSeries. Dit biedt de mogelijkheid om het evenement gelijktijdig te organiseren met de manneneditie van de Tour of Holland.

De exacte data voor de gecombineerde organisatie zijn nog niet bevestigd. De UCI meldt dat deze beslissing genomen is in samenspraak met de organisatoren, met als doel een betere afstemming tussen beide wedstrijden.

Kalenderwijzigingen na eerdere goedkeuring

De UCI benadrukt dat de WorldTour-kalenders voor mannen en vrouwen reeds in juni 2025 waren goedgekeurd door het Management Committee, na validatie door de Professional Cycling Council (PCC). De nu aangekondigde wijzigingen zijn aanvullingen op die eerdere goedkeuring.

Alle disciplines binnen de UCI vallen onder de aangepaste kalender, maar de focus ligt op de wegwedstrijden. De wijzigingen zijn bedoeld om organisatorische efficiëntie en sportieve afstemming te verbeteren.