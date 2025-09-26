Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

Xandro Meurisse, 33-jarige helper van Remco Evenepoel, blikt in aanloop naar het WK in Rwanda terug op hun samenwerking. De West-Vlaming beschrijft de Belgische kopman als toegewijd, doelgericht en mentaal weerbaar.

De samenwerking tussen Meurisse en Evenepoel ontstond in 2022, na Luik-Bastenaken-Luik. “Toen hij zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik won, verbleven we na de Brabantse Pijl beiden in La Gleize”, aldus Meurisse aan de Krant van West-Vlaanderen. Hoewel Evenepoel toen individueel trainde, ontstond er informeel contact. “’s Ochtends heeft hij een paar keer met mij en Steffi ontbeten. Sindsdien horen we elkaar geregeld.”

Ook tijdens de zomer van 2025 kwamen ze elkaar opnieuw tegen. “Toen ik in Livigno zat, stuurde hij een bericht dat hij ook kwam en we een paar keer samen konden fietsen”, verklaarde Meurisse. De gezamenlijke trainingen zijn niet vooraf gepland, maar ontstaan spontaan. “Als het past, zoals in Livigno of Calpe, trainen we samen.”



Karakter, talent en mentale weerbaarheid

Meurisse erkent het uitzonderlijke talent van zijn kopman. “Laat ons stellen dat Remco wel dubbel zoveel talent heeft”, gaf hij lachend toe. Toch ziet hij ook de arbeidsethos en bescheidenheid van Evenepoel. “Hij is inderdaad ook iemand die weet dat hij er keihard moet voor werken en de voetjes op de grond houdt.”

Wat Evenepoel volgens Meurisse onderscheidt, is zijn karakter. “Het is een karakterkop. Hij weet wat hij wil en durft af en toe zijn frustraties te tonen.” Die eigenschap komt volgens hem tot uiting in moeilijke momenten. “Remco kende al veel tegenslag.”

Ander beeld

Meurisse wijst op de Belgische context waarin Evenepoel opereert. “In België hemelt men iemand snel op, maar men is ook heel kritisch en men boort iemand snel de grond in.” In die omgeving is mentale sterkte cruciaal. “Als topper moet je in ons land mentaal supersterk staan. Remco heeft al vaak bewezen dat hij dat kan.”

Meurisse bevestigt dat hij Evenepoel op een andere manier heeft leren kennen dan het publieke beeld suggereert. “Hij was nog jong. Maar zelf heb ik hem op een andere manier leren kennen dan hoe vele mensen over hem denken.”