Yves Lampaert leidt de dans bij Soudal Quick-Step: "Meedoen in de finale"

Soudal Quick-Step verschijnt met vijf renners aan de start van Zwevezele Koers. De ploeg mikt op een actieve rol in de finale van deze kermiskoers, met Yves Lampaert als ervaren kopman.

Zwevezele Koers, een van de laatste kermiskoersen van het wielerseizoen, wordt verreden op een parcours van 153,5 kilometer. De wedstrijd vindt plaats kort voor het slotweekend van de wereldkampioenschappen. Soudal Quick-Step vaardigt een vijfkoppige selectie af: Gil Gelders, Yves Lampaert, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Jordi Warlop.

Vertrouwen

De ploeg komt met vertrouwen aan de start, mede dankzij de overwinning eerder deze week in de Omloop van het Houtland met Tim Merlier, die nu vol mikt op de titel van zegekoning. Yves Lampaert, voormalig Belgisch kampioen, geldt als een van de meest ervaren renners binnen de selectie.

Hij maakt sinds 2015 deel uit van de ploeg en verlengde recent zijn contract tot eind 2027. Met zestien profzeges, waaronder ritwinst in de Tour de France en de Vuelta, is hij een vaste waarde binnen het team.

Ploegleider Tom Steels benadrukt het belang van Lampaert en Van Lerberghe in de koers: “We hebben een sterk team, met onder meer Yves en Bert, en we hopen mee te doen in de finale en te strijden voor een goed resultaat”, zei Steels in een persbericht aan onze redactie.

Meedoen in finale

Volgens Steels is Zwevezele Koers een typische kermiskoers, waarbij veel aanvallen en ontsnappingen te verwachten zijn. “Zwevezele is geen gemakkelijke wedstrijd, zeker niet als er wind staat. Er zullen veel aanvallen zijn en groepen die proberen weg te rijden”, aldus Steels. De ploeg mikt op een actieve rol in het slotgedeelte van de koers. “We hopen te strijden voor een goed resultaat”, besloot Steels.