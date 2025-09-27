Debutant Vervaeke heeft goed nieuws over Evenepoel: "Zie dat aan hem"

Door het uitvallen van Tiesj Benoot mocht Louis Vervaeke toch nog afzakken naar Rwanda voor het WK. Als ploegmaat van Remco Evenepoel kan hij de kopman perfect inschatten.

Pas deze week kreeg hij het goed nieuws, maar op zijn 31ste mag Louis Vervaeke zich opmaken voor zijn eerste WK bij de profs. Hij moet onder meer Tiesj Benoot vervangen, die moest afhaken met covid.

Voor Vervaeke is het een eer dat hij het Belgische shirt mag aantrekken, vooral omdat hij afgelopen zondag zag hoe goed Evenepoel was in de tijdrit. Hij was dan ook bijzonder blij dat hij maandag een telefoontje kreeg van de bondscoach.



Vervaeke ziet Evenepoel blinken

Vervaeke is al zeven jaar ploegmaat van Evenepoel bij Soudal Quick-Step en kan dus zien aan zijn gedragingen of hij in orde is. "Nu zie ik aan zijn gedragingen dat hij supergoed is. Hij liet dat zondag al zien en loopt er nu ontspannen bij", zegt Vervaeke bij Sporza.

De rol die Vervaeke krijgt op het WK is ook duidelijk, hij neemt die over van Benoot. Samen met Campenaerts en Evenepoel zal Vervaeke knopen moeten doorhakken bij bepaalde koerssituaties.

"Ik sta bekend als kordate wegkapitein, maar alles zal in samenspraak gebeuren met de kopman." Al zal het vooral zaak zijn voor de Belgen om nog met zoveel mogelijk te zijn bij Evenepoel na Mount Kigali op 100 kilometer van de streep.