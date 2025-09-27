Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met zijn derde plaats in de Vuelta verbaasde Tom Pidcock heel wat mensen. De Brit wordt nu ook bij een van de outsiders gerekend voor de wereldtitel in Kigali.

Na enkele mislukte pogingen om een klassement te rijden in de Tour en de Giro, was hij in zijn zesde grote ronde wel eindelijk prijs voor Tom Pidcock. De Brit werd derde en eindigde voor het eerst in de top tien van een grote ronde. 

De Brit kon daarna dan ook met vertrouwen toeleven naar het WK in Rwanda, zijn vierde WK bij de profs. Vorig jaar werd hij anoniem 57ste, in 2021 werd Pidcock wel zesde op het WK in Leuven. Dit jaar voelt Pidcock zich klaar voor het WK. 

Lees ook... Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

"Ik voel me eigenlijk verrassend fris, misschien zelfs té fris", lachte de Brit vrijdag op zijn persconferentie. "Ik heb nog nooit een grote ronde zoals de Vuelta geëindigd met zo’n goed gevoel. Dat is een nieuw iets voor mij."

Pidcock start met ambitie op het WK in Rwanda

Voor Pidcock lag de focus wel volledig op de Vuelta, pas daarna kwam het WK. Veel tijd om erover na te denken heeft hij dan ook nog niet gehad. Maar de Brit start wel met ambitie en wil strijden voor het allerhoogste. 

"Ik reis niet helemaal naar Afrika om zomaar mee te doen. We zijn hier om te winnen. Het is een eendagswedstrijd en dan kan alles gebeuren." Al zal Pidcock dan wel voorbij Pogacar en Evenepoel moeten. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thomas Pidcock
Jarno Widar

Meer nieuws

"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

09:00
Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

20:00
Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

08:00
Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

07:30
Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

17:00
Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

07:00
Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

19:00
UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

21:30
José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

20:30
Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

18:30
Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

18:00
Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

16:30
Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

16:00
Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

13:00
OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

15:00
UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

14:00
"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

13:30
Goed nieuws voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock: UCI voert belangrijke wijziging door

Goed nieuws voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock: UCI voert belangrijke wijziging door

10:00
Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

12:30
Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

12:00
Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

11:00
Straffe madam! Kankerdiagnose houdt 18-jarige renster Jilke Michielsen niet tegen Naast de fiets

Straffe madam! Kankerdiagnose houdt 18-jarige renster Jilke Michielsen niet tegen

26/09
De wereldtitel pakken is één ding, maar Tadej Pogacar zit met iets totaal anders in zijn hoofd

De wereldtitel pakken is één ding, maar Tadej Pogacar zit met iets totaal anders in zijn hoofd

26/09
"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005

"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005

26/09
Yves Lampaert leidt de dans bij Soudal Quick-Step: "Meedoen in de finale"

Yves Lampaert leidt de dans bij Soudal Quick-Step: "Meedoen in de finale"

26/09
Tadej Pogacar baalt van één iets wat WK-wegrit betreft: "Zonde"

Tadej Pogacar baalt van één iets wat WK-wegrit betreft: "Zonde"

26/09
📷 Ondanks wedstrijd tegen paard: Iserbyt heeft minder goed nieuws over revalidatie

📷 Ondanks wedstrijd tegen paard: Iserbyt heeft minder goed nieuws over revalidatie

25/09
Ten Dam ziet Evenepoel blinken, maar doet ook opvallende vaststellingen over Pogacar en Del Toro

Ten Dam ziet Evenepoel blinken, maar doet ook opvallende vaststellingen over Pogacar en Del Toro

25/09
Pogacar spreekt Evenepoel en Pauwels radicaal tegen: "Trok op niets"

Pogacar spreekt Evenepoel en Pauwels radicaal tegen: "Trok op niets"

25/09
"Kan averechts werken:" concurrent waarschuwt Evenepoel voor gevaar in WK-wegrit

"Kan averechts werken:" concurrent waarschuwt Evenepoel voor gevaar in WK-wegrit

25/09
Kunnen Belgische vrouwen stunten op WK? Ine Beyen ziet maar één optie

Kunnen Belgische vrouwen stunten op WK? Ine Beyen ziet maar één optie

25/09
Achtste plaats voor De Schepper bij beloften, die gouden tip geeft aan Evenepoel en co

Achtste plaats voor De Schepper bij beloften, die gouden tip geeft aan Evenepoel en co

25/09
Hadden landen of renners WK in Rwanda moeten boycotten? Bakelants is klaar en duidelijk

Hadden landen of renners WK in Rwanda moeten boycotten? Bakelants is klaar en duidelijk

25/09
Pogacar blaakt ondanks pandoering in tijdrit van zelfvertouwen en spreekt stevige taal

Pogacar blaakt ondanks pandoering in tijdrit van zelfvertouwen en spreekt stevige taal

25/09
OFFICIEEL: Eerste vertrekker een feit bij Lotto door nakende fusie met Intermarché-Wanty

OFFICIEEL: Eerste vertrekker een feit bij Lotto door nakende fusie met Intermarché-Wanty

25/09
"Zij gaan excelleren": Campenaerts noemt twee opvallende concurrenten voor Evenepoel

"Zij gaan excelleren": Campenaerts noemt twee opvallende concurrenten voor Evenepoel

25/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Victor Campenaerts Thomas Pidcock Jarno Widar Jose De Cauwer Xandro Meurisse Stephane Heulot Demi Vollering Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Laurens Ten Dam Serge Pauwels Tom Boonen Quinten Hermans Biniam Girmay Edward Planckaert Florian Vermeersch Jens Voigt Juan Ayuso

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved