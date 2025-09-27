Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

Met zijn derde plaats in de Vuelta verbaasde Tom Pidcock heel wat mensen. De Brit wordt nu ook bij een van de outsiders gerekend voor de wereldtitel in Kigali.

Na enkele mislukte pogingen om een klassement te rijden in de Tour en de Giro, was hij in zijn zesde grote ronde wel eindelijk prijs voor Tom Pidcock. De Brit werd derde en eindigde voor het eerst in de top tien van een grote ronde.

De Brit kon daarna dan ook met vertrouwen toeleven naar het WK in Rwanda, zijn vierde WK bij de profs. Vorig jaar werd hij anoniem 57ste, in 2021 werd Pidcock wel zesde op het WK in Leuven. Dit jaar voelt Pidcock zich klaar voor het WK.



"Ik voel me eigenlijk verrassend fris, misschien zelfs té fris", lachte de Brit vrijdag op zijn persconferentie. "Ik heb nog nooit een grote ronde zoals de Vuelta geëindigd met zo’n goed gevoel. Dat is een nieuw iets voor mij."

Pidcock start met ambitie op het WK in Rwanda

Voor Pidcock lag de focus wel volledig op de Vuelta, pas daarna kwam het WK. Veel tijd om erover na te denken heeft hij dan ook nog niet gehad. Maar de Brit start wel met ambitie en wil strijden voor het allerhoogste.

"Ik reis niet helemaal naar Afrika om zomaar mee te doen. We zijn hier om te winnen. Het is een eendagswedstrijd en dan kan alles gebeuren." Al zal Pidcock dan wel voorbij Pogacar en Evenepoel moeten.