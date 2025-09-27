Slechts met drie: Belgische vrouwen met twijfels aan de start in Rwanda

Foto: © photonews

Geen Lotte Kopecky en Justine Ghekiere op het WK in Rwanda. Margot Vanpachtenbeke, Julie Van de Velde en Marieke Meert verdedigen de Belgische eer.

Justine Ghekiere moest deze week nog afhaken voor het WK in Rwanda nadat ze niet hersteld was na een zware val in Frankfurt, ook Marthe Goossens moest forfait geven. En dus start België maar met drie rensters.

En zelfs de drie Belgen die aan de start staan, zijn niet honderd procent in orde. Net als Ghekiere kwam Vanpachtenbeke ten val in Frankfurt. Op de kasseien heeft ze nog altijd heel wat last van haar ribben. 

Vanpachtenbeke niet helemaal fit, Van de Velde zonder stress

"De vorm is niet zoals ze moet zijn. Het is eigenlijk al een mirakel dat ik hier ben, want ik heb getwijfeld om te komen", zegt Vanpachtenbeke bij Sporza. "Maar het WK is meer dan enkel de wedstrijd van zaterdag. Het gaat hem ook om de beleving."

Voor Julie Van de Velde wordt het haar zesde WK bij de profs. De voorbije twee jaar haalde ze de finish niet, net als in 2019. In 2018 werd ze 40ste, in 2022 in Wollong 43ste. Toen telkens in dienst, nu krijgt ze een vrije rol. 

"Het is helemaal anders nu ik iets meer mijn eigen kans mag gaan, maar ik hoef daar niet gestresseerd van te raken. Uit de koers bij de beloften leerden we dat wie te vroeg te diep gaat het deksel op de neus krijgt", zegt Van de Velde. 

