"Stom": Longo Borghini wijst naar concurrenten na vreemd WK

De favorieten keken op het WK voor vrouwen vooral naar elkaar en daar profiteerde de Canadese Magdeleine Valliers van. Elisa Longo Borghini begreep het allemaal niet.

Het was wachten op de slotronde van het WK tot de favorieten toch eens hun neus aan het venster staken, maar het kalf was dan al verdronken. Een groep vluchters had te veel voorsprong gekregen en profiteerde.

De enige die het daarvoor had geprobeerd, was Elisa Longo Borghini. De Italiaanse werd telkens snel teruggehaald en verspilde zo ook wat energie. Ze bolde uiteindelijk als 15de over de streep, op bijna twee minuten.

"Wat een vreemde finale. Wij waren stom en hebben elkaar geneutraliseerd om te verliezen", zei Longo Borghini achteraf bij Sporza. "Waarom we niet voorin reden? Het is zo vreemd. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb er geen antwoord voor."

Teleurgestelde Le Court

Kim Le Court probeerde het in de slotronde wel, maar liep op een counter van de Zwitserse Chabbey. "Mijn benen wilden niet meer mee. Het was dus een vreemde koers, maar dat had ik wel verwacht."

Le Court wilde strijden voor de wereldtitel op haar continent en haar negende plaats deed dan ook pijn achteraf. "Maar ik heb alles gegeven en ik verlies liever op deze manier na iets geprobeerd te hebben."