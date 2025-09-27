"Zet hem naast Evenepoel en Pogacar": Vanmarcke spreekt straffe taal voor het WK

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn de twee grote favorieten voor de regenboogtrui. Sep Vanmarcke ziet echter nog andere favoriet die hij zelfs naast de twee topfavorieten zet.

Met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar worden vooraf maar twee renners genoemd als kanshebbers op de wereldtitel in Rwanda. Zij kunnen een tweede regenboogtrui op de weg pakken, maar er zijn ook nog andere deelnemers.

Voor Sep Vanmarcke schuift duidelijk nog een andere naam naar voren. "Ik zet Tom Pidcock zelfs bijna náást Evenepoel en Pogacar", zegt hij klaar en duidelijk bij Het Nieuwsblad. En daar heeft Vanmarcke twee redenen voor.

Volgens Vanmarcke heeft Pidcock nog nooit zo sterk gereden in een grote ronde zoals in de Vuelta, wat toont dat hij topvorm zit. En Vanmarcke vindt dat het parcours op zijn lijf geschreven is, met beklimmingen die niet te lang zijn.

Vanmarcke gelooft minder in Del Toro

In Isaac Del Toro, de Mexicaan die in september vier koersen won in Italië, vindt Vanmarcke minder een zekerheid. Del Toro won dan wel veel, maar wel in wedstrijden waar de wereldtop niet aanwezig was.

"Het is een renner van wereldklasse, maar zit hij na al die koersen nog fris genoeg om wereldkampioen te worden? Dat weet ik niet. En zijn gebrek aan ervaring kan hem in de finale zuur opbreken. We hebben in de Giro gezien dat hij tactisch fouten maakt."