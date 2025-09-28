🎥 "Mag je niet doen": De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

Zoals verwacht heeft Tadej Pogacar een bommetje gedropt op Mount Kigali. Remco Evenepoel moest passen, maar daar is wel een mogelijke verklaring voor.

Dat het WK wielrennen zou ontploffen op Mount Kigali (5,9 km aan 6,9%), op zo'n 105 kilometer van de streep, stond al lang in de sterren geschreven. Vooral omdat de laatste kilometer gemiddeld zo'n 13% omhoog liep.

Pogacar trok stevig door in de slotkilometer en enkel Ayuso kon volgen. Evenepoel en Uijtdebroeks volgden ook, maar de olympische kampioen stuurde plots uit. Hij zakte er helemaal door en achtervolgde al bijna op een minuut.



Vragen bij tweede fietswissel Evenepoel

Evenepoel was wel aan het prutsen aan zijn fiets en op 85 kilometer van de streep wisselde hij ook, wellicht door een zadelprobleem. Maar tien kilometer later moest Evenepoel nog eens wisselen van fiets.

"Om het met een Vlaams woord te zeggen: klote", zei José De Cauwer bij VRT1. Maar De Cauwer was ook kritisch, want Evenepoel zette zijn fiets aan de kant en wachtte op de volgwagen tot hij een nieuwe fiets kreeg.

"Hij had moeten blijven rijden en wachten tot de volgwagen er was. Zeker niet stoppen, want als je stopt verlies je altijd. Die fiets bolde nog, het is niet zo dat de ketting er af lag of het versnellingsapparaat gebroken was."