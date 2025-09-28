Moeten Evenepoel en Pogacar vrezen? Beyen is klaar en duidelijk na WK vrouwen

Het WK voor vrouwen kreeg ondanks het zware parcours toch een verrassend winnaar. Is dat straks ook mogelijk bij de mannen?

Niet Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Pauline Ferrand-Prévot, Marlen Reusser of Kim Le Court kroonde zich zaterdag tot de nieuwe wereldkampioene, maar wel de onbekende Canadese Magdeleine Vallieres.

De favorieten reden vooral elkaar in het verlies door naar elkaar te kijken. En zo staat er een verrassende wereldkampioene op de erelijst. Zij volgt Lotte Kopecky op, die de voorbije twee jaar de regenboogtrui pakte.



Moeten Pogacar en Evenepoel vrezen?

Bij de mannen zijn Remco Evenepoel en Tadej Pogacar de grote favorieten, maar ook zij zouden dus straks met lege handen kunnen achterblijven? Of geldt er bij de mannen een andere logica dan bij de vrouwen?

"Gebeurt dit bij de mannen in de laatste ronden, dan laten zij de aanvallers niet zo ver rijden of zijn er meer manschappen om het op te lossen. Dat was hier niet te zien", zegt ex-renster en analiste Ine Beyen bij Sporza.

Beyen heeft wel genoten van de onverwachte wereldtitel van Vallieres. "Ik kan altijd genieten van het onverwachte. We hebben de winnares ook al vaker vernoemd. Ze toont zich altijd en ze zal nog mooie dingen laten zien."