Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Remco Evenepoel heeft zilver gepakt op het WK in Rwanda. Hij moest twee keer wisselen van fiets en dat brak hem uiteindelijk zuur op.

Op 85 kilometer van de streep wisselde Remco Evenepoel een eerste keer van fiets. Vlak voor Mount Kigali was hij in een put gereden, waardoor zijn zadel doorzakte. "Door die andere positie verkrampten mijn hamstrings helemaal."

"Na vier uur koers voel je dat wel. Ik moest dus echt van fiets veranderen." Maar waarom wisselde hij nog een tweede keer? Volgens Evenepoel staat zijn zadel normaal iets naar beneden gekanteld, bij de fiets die hij kreeg stond dat waterpas.



Waarom wisselde Evenepoel nog eens van fiets?

"Daardoor had ik veel last aan mijn onderrug, door blessures uit het verleden. Ik kon geen vijf kilometer meer blijven zitten op die fiets", zei Evenepoel. Hij stapte van de fiets en wachtte op de Belgische volgwagen, maar verloor daardoor zo'n 40 seconden.

"Net dat moment werd er barrage gemaakt omdat er veel renners aan het lossen waren. Ik moest twee keer terugkeren en dat was van het goede teveel. Zonder die pech denk ik dat ik Pogacar wel had kunnen volgen. Ik voelde me goed, maar er was echt geen andere optie dan wisselen."

"Ik was gekomen voor de dubbel en ik was er uiteindelijk dicht bij. Maar het was op in die achtervolging. Ik kwam dichter, maar niet veel." Evenepoel moest zo vrede nemen met zilver.