Jonas Vingegaard ziet twee concurrenten afhaken voor Parijs-Nice

Parijs-Nice is samen met Tirreno-Adriatico de eerste grote afspraak van het seizoen voor de klassementsrenners. Twee toppers hebben echter nog afgehaakt.

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zullen niet aan de start staan van Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, Jonas Vingegaard besloot na zijn forfait voor de UAE Tour om Parijs-Nice toe te voegen aan zijn programma.

De Deen zal in Frankrijk alvast geen rekening moeten houden met Mattias Skjelmose van Lidl-Trek. Hij zou voor het eerst samen koersen met Juan Ayuso, maar de Deen heeft moeten afhaken met een blessure.

Skjelmose, die vorig jaar Pogacar en Evenepoel klopte in de Amstel Gold Race, heeft een ontsteking aan de pols. "Ik ben teleurgesteld dat ik Parijs-Nice ga missen, een koers waar ik enorm naar uitkeek", zegt de Deen op zijn sociale media.

Almeida niet bij UAE, Herregodts wel aan de start

Bij UAE Team-Emirates-XRG is er dan weer geen spoor van Joao Almeida. De nummer drie van de Ronde van de Algarve ontbreekt door ziekte in de selectie, Brandon McNulty lijkt nu de kopman van de ploeg te worden.



Met Rune Herregodts zit er ook één Belg in de selectie van UAE voor Parijs-Nice. In de Omloop Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne kwam hij aan de start, maar hij gaf twee keer op.