De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"
José De Cauwer kan zijn argument met de glimlach maken, maar hij komt wel stevig uit de hoek. Het is absoluut niet nodig om een Strade Bianche met regen en wind te krijgen.

Het wordt vandaag een zonnige editie van de Strade Bianche. Verwacht u dus niet aan onherkenbare renners aan de finish. Er wordt een temperatuur voorspeld in Siena van zestien graden Celsius. Voorts is de neerslagkans 0%. De presentator van de podcast Sporza Daily vraagt zich af of er niet beter wat regen en wind zou zijn.

"Slechte mensen", vloekt De Cauwer vervolgens al grappend. "De mens is dus blijkbaar het slechtste dier ter wereld. Die wil altijd regen, en modder, en vuil, en miserie. Laat het nu toch gewoon eens. Als zelfs Van der Poel niet meer komt omdat het te lastig is! Moet het dan nog meer zijn? Neen." Zo is zijn punt onmiddelijk gemaakt. 

Geen Van der Poel aan de start

Voormalig winnaar Van der Poel komt inderdaad niet aan de start. Naar hem moet niet gekeken worden om Pogacar het vuur aan de schenen te leggen. De naam die voor deze rol naar voren geschoven wordt, is die van de 19-jarige Paul Seixas. In normale omstandigheden zal Pogacar ook deze jonge klepper er straks afrijden.

"Hij mag dan wel heel goed zijn, maar negentien jaar is normaal te jong. Alleen hebben we niet enkel vorig jaar maar ook dit jaar al mooie dingen van hem gezien", plaatst De Cauwer toch een kanttekening. "Hij heeft Jorgenson er al afgereden. Dan moeten we misschien toch beginnen hopen voor de koers dat hij lang meekan."

Seixas een toptalent

Als dat het geval is, zal De Cauwer zich sowieso in de handen wrijven. Dat zou inderdaad een mooie zaak zijn voor de toekomst van de wielersport. "Dat zou op zich al heel verwonderlijk zijn, maar het is een toptalent", aldus De Cauwer over Seixas.

