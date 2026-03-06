Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord

Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard rijdt dit jaar voor het eerst de Giro. De Deen hoopt zo nog beter voor de dag te komen in de Tour en ontkent dan ook dat hij Tadej Pogacar ontloopt.

Tadej Pogacar rijdt dit voorjaar enkel klassiekers en de Ronde van Romandië en Zwitserland, terwijl Jonas Vingegaard dan weer focust op Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en voor het eerst ook de Giro. 

Vingegaard verklaart keuze voor de Giro

Vingegaard vond dat het tijd was voor iets anders nadat hij zo'n vijf jaar dezelfde voorbereiding op de Tour had gedaan. In de Giro wil hij ook zijn trilogie vervolledigen nadat hij ook al twee keer de Tour (2022 en 2023) en de Vuelta (2025) heeft gewonnen.

De Giro zou hem volgens Vingegaard ook moeten helpen om beter voor de dag te komen in de Tour. "Ik heb altijd gemerkt dat mijn absolute vermogen in een tweede grote ronde hoger ligt", zegt hij bij Sporza

Wil Vingegaard niet gewoon Pogacar ontwijken?

Met eventuele eindwinst in de Giro op zak zou Vingegaard ook met minder druk aan de start van de Tour kunnen staan. Al blijft de ambitie van de Deen om ook de Tour voor de derde keer in zijn carrière te winnen. 

"Pogacar onklopbaar? Analisten mogen zeggen wat ze willen. Daar ben ik niet mee bezig. Ik focus op mijn eigen plan", zegt de Deen vol zelfvertrouwen. Zondag begint Vingegaard aan zijn seizoen in Parijs-Nice. 

Jonas Vingegaard Rasmussen

