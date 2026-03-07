Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer
Foto: © photonews

De mooie woorden van Jonas Vingegaard zullen zijn ex-trainer zeker en vast deugd doen. Na zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike kreeg Tim Heemskerk toch wat kritiek te slikken.

Een kleine maand geleden raakte het nieuws bekend dat Heemskerk per direct Visma-Lease a Bike zou verlaten. De Nederlandse ploeg verloor zo een sterkhouder uit de performance staf. Voormalig wielrenner Thomas Dekker liet zich er daarna kritisch over uit. Volgens hem kreeg Heemskerk in de loop der jaren een groter ego.

Heemskerk stond vooral bekend als trainer van Vingegaard. De Deen heeft bij Sporza alleen maar mooie woorden voor zijn voormalige coach. "Ik werk bijna acht jaar samen met Tim. Ik was extreem blij met Tim. Hij was meer dan enkel mijn trainer. Ik zou hem omschrijven als een goede vriend. Ik vind het natuurlijk spijtig dat hij vertrokken is."

Heemskerk was ook vertrouwenspersoon

Het was dus slikken voor Vingegaard toen hij het vernam. "Natuurlijk maakte het mij triest toen hij het nieuws vertelde. Ik heb genoten van alle momenten met hem aan mijn zijde als mijn trainer. Ik kon hem honderd procent vertrouwen. Soms neemt het leven een andere richting", geeft Vingegaard het een plek. "Mijn carrière gaat ook voort."

Volgens Vingegaard is Heemskerk moeilijk te vervangen. "Hij is een van de beste trainers die er zijn. Als atleet moet je je gewoon focussen op je grote doelen. Mijn nieuwe trainer Mathieu Heijboer volgt dezelfde filosofie. Het zou maar raar zijn als ik op een volledige andere manier zou beginnen trainen. Dat is dus niet het geval", verzekert Vingegaard.

Heijboer neemt ook over bij Vingegaard

Het is zowat hetzelfde als bij het vertrek van Marc Lamberts eind 2023. Daarna nam Heijboer het trainen van Van Aert over en dat doet hij nu ook bij Vingegaard. Aangezien ze elkaar al langer kennen, is er wel al sprake van een goede connectie.

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Tim Heemskerk
Mathieu Heijboer

