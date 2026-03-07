Van Aert spreekt open over twijfels en wil vermijden dat hij op een oneerbiedige manier overkomt

Wout van Aert wil zich niet te oneerbiedig opstellen, zeker niet nu hij voor het eerst sinds 2021 aan de start van de Strade Bianche staat. De term 'klimmerskoers' moet toch met een korreltje zout genomen worden en voorts gaat hij in op de eerder geuite twijfels.

De ploegenpresentatie van de Strade Bianche heeft al plaatsgevonden en Van Aert passeerde ook bij VTM NIEUWS voor een gesprekje. Hij had zijn deelname aan de Samyn Classic vlot verteerd, hij miste dan ook de laatste kilometers in het peloton door pech. Toch beschouwt hij het als een stapje vooruit dat hij die koers kon rijden.

In aanloop naar de Strade liet Van Aert weten dat er meer vraagtekens zijn dan hij had gewild. "Ik heb de normale twijfels die iedereen heeft die aan het seizoen begint. Met de blessure en ziekte die ik achter de rug heb, zijn er iets meer twijfels dan anders. Met een normale voorbereiding en twee koersen in de benen, kon ik al beter weten wat te verwachten."

Piazza del Campo belangrijke plek voor Van Aert

Van Aert zal proberen zich zo goed mogelijk te verweren op weg naar Piazza del Campo. "Dat is wel een belangrijke plek natuurlijk. Ik heb er al een paar mooie momenten meegemaakt. Dat hoeft weinig verduidelijking, denk ik. Mijn carrière op de weg is hier misschien wel begonnen en daarna ben ik hier ook altijd succesvol geweest."

Sinds zijn laatste deelname is de koers wel veranderd. Van Aert wilde niet stellen dat de wedstrijd echt te zwaar is voor renners zoals hij, maar wat betekent de parcourswijziging dan wél? "Ze hebben er een extra lus in gelegd waardoor je die laatste stroken twee keer doet. Dat heeft de koers een klein beetje veranderd qua dynamiek."

Strade Bianche blijft een klassieker

Lees ook... Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn›

Daar bedoelt hij mee dat de klimmers misschien toch meer in het voordeel zijn. "Het is ook wat oneerbiedig om te stellen dat het een klimmerskoers is, want je moet dan wel een klimmer zijn die heel goed met de fiets kan rijden. Het blijft wel een echte klassieker."