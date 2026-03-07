Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

We zien niet heel vaak een wat triestige blik bij Tadej Pogacar. Misschien was hij aan de beslissing van de Strade Bianche-organisatie aan het denken om het parcours in te korten.

Het parcours is dit jaar niet zo lang als in 2025. Er is zeventien kilometer aan gravelpassages weggenomen. Pogacar bespreekt die keuze bij Cycling Pro Net. "Vorig jaar reden we veel kilometers over gravel, ik vond dat wel leuk. Het is nu min of meer hetzelfde parcours als twee jaar geleden", stelt Pogacar vast. Is dat goed of niet?

De titelverdediger is geen fan van de meest recente wijziging. Dat laat hij duidelijk merken. "Ik was altijd tegen de lus van dertig kilometer die ze toevoegden, met de beklimmingen Pinzuto en Le Tolfe. Vorig jaar was er dan weer meer gravel, wat leuk was. Nu nemen ze het gravel weg en laten ze de lus van dertig kilometer er wel in."

Pogacar vindt bepaalde lus in Strade Bianche saai

Pogacar beleeft echt weinig plezier aan het rijden over de wegen in deze lus. "Elk jaar als ik er kom tijdens de verkenning, zeg ik tegen mezelf: dit is zo saai! Maar ja, het is een deel van de koers, we kunnen er toch niets aan veranderen." Het is best wel harde kritiek van een mederecordhouder in een koers voor het besluit van een organisatie.

Dat zie je niet heel vaak. Zijn status in het huidige wielrennen geeft Pogacar ongetwijfeld ook zelfvertrouwen om zijn mening zonder verpinken uit te spreken. Voor alle duidelijkheid: hij brengt het wel aan op de vriendelijke manier die hem eigen is, met een glimlach op het gelaat. "We accepteren het zoals het is, het blijft een mooie koers."

Grote verwachtingen voor Pogacar

Of het nu zijn meest geliefkoosde parcours is of niet: de ogen van de wielerwereld zullen toch weer op Pogacar gericht zijn. Hij gaat opnieuw met torenhoge verwachtingen van start, zoals dat eigenlijk elk jaar het geval is.