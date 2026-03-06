Lotte Kopecky onzeker voor Strade Bianche: twee duidelijke oorzaken

Net als Wout van Aert staat ook Lotte Kopecky met twijfels aan de start van de Strade Bianche. In de Omloop Nieuwsblad heeft ze zich door pech niet volledig kunnen testen.

Kopecky kon zich niet testen in Omloop Nieuwsblad

In 2022 en 2024 won Lotte Kopecky al eens de Strade Bianche. Dit jaar behoort ze opnieuw tot de favorieten voor winst, maar de voormalige wereldkampioene zal zaterdag ook met twijfels aan de start staan.

In de Omloop Nieuwsblad kende ze pech net voor de Muur van Geraardsbergen, ze heeft zich dus niet kunnen testen tegen de toppers. "Mijn EK baanwielrennen was in ieder geval goed en ook de cijfers op training zijn dat", zegt ze bij Sporza.

Sterke tegenstand in Strade Bianche voor Kopecky

Kopecky zal dus moeten vertrouwen op haar ervaring en uitgaan van eigen kracht. Een derde keer winnen, dat zal toch moeilijk worden, denkt Kopecky. Want bijna elke wereldtopper zal aan de start staan.

"Als je dan toch kunt winnen, maakt dat het des te mooier", stelt Kopecky dan ook. Maar ook pech speelt in de Strade Bianche altijd een doorslaggevende factor, daar hoopt ze van gespaard te blijven.

Lees ook... Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky›

Pas als ze gespaard blijft van pech en een eerlijke kans heeft gekregen, zal Kopecky tevreden kunnen zijn na de Strade Bianche. "En het liefst eindigt dat dan met een overwinning", besluit ze nog.