Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

Na zijn eerste koers van het jaar zorgde Wout van Aert voor wat ophef met een opmerking. In de Strade zou het fijn zijn als hij wel voluit kan strijden tot op de meet.

Dat was in de Samyn Classic niet mogelijk vanwege een lekke band. Van Aert vermoedde dat er sprake was van sabotage. Hij had het dan wel over sabotage in het algemeen, niet tegen hem persoonlijk gericht. "Mijn woordkeuze was misschien wat streng, als ik zie hoe het na de wedstrijd in het nieuws kwam", zegt hij bij Cycling Pro Net.

"Zo bedoelde ik het niet", benadrukt Van Aert. De organisator van de Samyn Classic schrok zich alvast een hoedje, want die had geen weet van glasscherven op de weg. Van Aert duimt dat hij in de Strade Bianche gespaard blijft van lekke banden. "Hopelijk staat het geluk aan mijn kant en kan ik een zo goed mogelijke prestatie leveren."

Strade Bianche-parcours weer aangepast

Dit is natuurlijk wel een koers waar lekke banden kunnen voorkomen, met al die passages over onverharde wegen. Van Aert heeft al de parcourswijzigingen besproken ten opzichte van de laatste keer dat hij meedeed. Daarnaast heeft de organisatie ook nog aanpassingen doorgevoerd in vergelijking met de vorige editie van een jaar geleden.

"De veranderingen ten opzichte van vorig jaar spelen in mijn voordeel", is Van Aert van mening. "Vorig jaar was het zelfs nog zwaarder dan in de andere edities." Dat was iets te verregaand. Op de route van dit jaar ziet Van Aert dus wel weer kansen. "Het zal opnieuw superzwaar zijn, maar er zijn tenminste meer stukken waar je kunt recupereren."

Gedeeld kopmanschap bij Visma-Lease a Bike

Van Aert deelt bij zijn terugkeer naar de Strade Bianche het kopmanschap bij Visma-Lease a Bike met Matteo Jorgenson. De Amerikaan was in zijn vorige koersen goed voor een vierde en een tweede plaats. In het voordeel van Van Aert speelt dan weer dat hij bij alle deelnames bij de eerste vier eindigde in de Strade.