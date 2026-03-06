"Pogacar wil dat niet": ploegmaat dreigt grootste gevaar te worden in Strade Bianche

UAE Team Emirates-XRG komt met een sterke ploeg aan de start van de Strade Bianche. Al moet brokkenpiloot Jan Christen er vooral voor zorgen dat hij zijn eigen kopman niet in gevaar brengt.

Sterk ploeg van UAE in Strade Bianche

Tadej Pogacar kan niet rekenen op Tim Wellens in de Strade Bianche, de Belgische kampioen ligt in de lappenmand met een sleutelbeenbreuk na een valpartij in Kuurne-Brussel-Kuurne. De ploeg rond Pogacar is wel nog altijd sterk.

Met Florian Vermeersch is er één Belg aanwezig, verder komen ook Großschartner, Vermaerke en Novak aan de start. Al zal Pogacar in de finale wellicht vooral moeten rekenen op Isaac Del Toro en Jan Christen.

Wordt Christen een gevaar voor Pogacar?

De 21-jarige Christen heeft wel niet de beste reputatie in het peloton. Zo was hij betrokken bij de zware valpartij van Maxim Van Gils in de Clasica Jaen, waarvoor hij ook werd gediskwalificeerd.

"Heel sterk, Christen, een beul op de fiets. Maar gevaarlijk! Die weet dikwijls niet welke kant hij eerst gaat nemen", zegt Dirk De Wolf dan ook over de Zwitser bij Het Nieuwsblad. Dat zag ook Benji Naesen al.

Christen heeft vaak moeite om recht te blijven, vorig jaar deed hij ook al gevaarlijke dingen in de Waalse Pijl. "Pogacar wil nooit dat Christen voor hem rijdt in de afdaling. Dan dreigt hij er zelf bij te liggen."