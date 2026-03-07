Pogacar geen topfavoriet voor Strade Bianche: Gilbert zet één renner boven hem

Is Tadej Pogacar dan toch niet de topfavoriet voor de Strade Bianche? Philippe Gilbert zet toch nog één renner boven de wereldkampioen.

De laatste drie keer dat Tadej Pogacar aan de start stond van de Strade Bianche, won hij met een solo. De wereldkampioen lijkt de topfavoriet te zijn voor een vierde zege en om alleen recordhouder te worden.

Seixas uitdager van Pogacar?

Al lijkt de Sloveen dit jaar wel een nieuwe concurrent te krijgen: Paul Seixas. De 19-jarige Fransman won dit jaar een rit in de Ronde van de Algarve en Faun-Ardèche Classic met een solo van zo'n 40 kilometer.

Philippe Gilbert gelooft ook in de jonge Fransman. "Ik geloof echt in de kansen van Paul Seixas", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vooral omdat Seixas al competitie in de benen heeft en al gewonnen heeft.

Gilbert zet Seixas boven Pogacar

In de Faun-Ardèche Classic heeft Seixas ook even snel de klim opgereden waar Pogacar vorig jaar wegreed op het EK. Pogacar reed die tijd toen hij al 12.000 tot 15.000 kilometer in de benen had.

Seixas deed dat nu al in februari. "Dan ben je top. Ik zet Seixas zelfs boven Pogacar", is Gilbert dan ook stellig. Ook omdat de ploeg van Pogacar door de afwezigheid van Wellens en Narvaez minder sterk is dit jaar.